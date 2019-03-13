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Алкотестер на нуле и утро без похмелья: украинец изобрел уникальный алкоголь

Украинская земля богата талантами, один из них сейчас живет в Новой Зеландии и производит алкоголь, от которого не болит голова.

Алкотестер на нуле и утро без похмелья: украинец изобрел уникальный алкоголь

После переезда в новую страну украинец Александр Киричук начал производить вино, джин, тоник, шоколад без молока и сахара, ароматные духи без вредных химикатов, но самая главная гордость семейного производства – алкоголь. Сколько бы ни выпил, утром, уверяет одессит, организм не мстит.

Александр говорит, что после употребления его алкоголя в крови даже не увеличивается количество промилле. И это не выдумки, а результаты экспериментов.

Обычно он трижды проверяет на алкотестере себя и своих гостей: перед употреблением алкоголя, через 2 часа после и через 4 часа.

Для производства украинец использует кристально чистую воду из скважины глубиной в 121 метр. А еще он один из немногих, если не единственный, кто производит спиртные напитки с помощью оборудования, которое полностью работает на солнечной энергии.

Больше смотрите в видео программы Утро в большом городе.

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К слову, в ВОЗ Украины назвали безопасную дозу алкоголя.

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