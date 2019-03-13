17 марта в Украине, как и в других странах, будут праздновать День святого Патрика – покровителя Ирландии.

День святого Патрика в Украине уже давно полюбился молодежи своими веселыми и, главное, несложными традициями. Всего-то нужно надеть зеленую кофту и отправиться в паб с друзьями пить пиво или виски.

Многие пабы очень любят этот праздник и устраивают для клиентов концерты ирландской музыки, вводят акции с подарками и скидки на пиво.

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Если вы решите весело отпраздновать День святого Патрика, который по совместительству еще и суббота, Факты ICTV подготовили для вас гид по лучшим ирландским пабам.

O’Brien’s Irish Pub

Адрес: ул. Михайловская 17а

Гостей ждет настоящая ирландская атмосфера, живая музыка и розыгрыш сертификатов на пиво.

Программа

16.00 Ghurt-YO-Ghurt с настоящей ирландской музыкой.

19.00 Goose Bumps с каверами на известные хиты.

Депозит на входе 150 грн (на них вы получаете любое пиво или 50 мл ирландского виски и возможность принять участие в праздничной лотерее от Guinness).

Встреча в Facebook.

Паб ProRock

Адрес: ул. Пушкинская, 32

Вечеринка по случаю Дня святого Патрика состоится 17 марта в 20.00.

Программа

– лепреконовские конкурсы,

– интеллектуальный паб-квиз на тему Ирландии и Дня святого Патрика,

– живая музыка,

– конкурс на лучший костюм.

Также на вечеринке пройдет установление рекорда Pro Rock Pub по скоростному выпиванию пива. Желающие принять участие должны написать Pro Rock Pub в личные сообщения.

Встреча в Facebook.

Golden Gate Pub

Адрес: ул. Золотоворотская, 15

В честь праздника здесь пройдет яркая вечеринка в ирландском стиле. Отмечать его будут 16 марта, а не 17.

Программа

– выступление Ольги Цепкало с группой Контрабанда,

– веселые конкурсы, острые шутки и море импровизации от Романа Зварыча,

– специальное традиционное меню от шефа,

– угощения и призы от Golden Gate Pub,

– всех гостей с зелеными элементами одежды угощаем зеленым пивом,

– welcome drink от партнера мероприятия виски Bushmills.

Также будет розыгрыш подарков от ирландского виски Bushmills Irish Whiskey.

Встреча в Facebook.

Andrew’s Irish Pub

Адрес: ул. Константиновская 22/17

Здесь День святого Патрика будут праздновать три дня – 15, 16 и 17 марта.

15 марта

– на сцене GREEN BLAZE

– у микрофона Alex Amega, который расскажет все ирландские шутки

Вход: свободный

16 марта

Вечер зеленого пенного и ирландского стаута.

– на сцене dj Beat Boy

Вход: свободный

17 марта

– на сцене BENBULBIN

– у микрофона Макс Утехин

Вход: по депозиту

Все вечеринки будут начинаться в 20.00

Встреча в Facebook.

O’Connor’s

Адрес: ул. Хорива, 15/8

В ирландском пабе O’Connor’s также отметят день святого Патрика.

Организаторы обещают живую музыку, конкурсы и призы.

Начало в 19.00.

Встреча в Facebook.

Ранее Факты ICTV писали, когда и как праздновать День святого Патрика.