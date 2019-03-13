Каким будет 13 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 13 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

В целом благоприятный день, располагающий к легкому общению и подходящий для дел, направленных на развитие и расширение.

Успешным будет любое обучение и образовательная деятельность в целом, занятия, связанные с искусством, декорированием и разработкой дизайна.

Кроме того, благоприятны работы в саду и огороде, особенно посевные.

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Сегодня стоит избегать любой деструктивной деятельности – постарайтесь настроиться на позитивный лад, поскольку все сказанное и сделанное будет очень быстро отражаться на окружении и происходящем в целом.

Отдельное внимание сегодня стоит уделить своим расходам – есть вероятность потратить больше, чем вы ожидаете, поэтому лучше с особой тщательностью планировать покупки и проверять чеки.

Благоприятно: надевание новой одежды.

К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на март 2019.