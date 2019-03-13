Факты ICTV собрали дешевые и интересные туры, куда можно отправиться в путешествие на майские праздники.

В конце апреля и в начале мая украинцы будут отдыхать 5 дней – с 27 апреля по 1 мая.

Пасха приходится на воскресенье, 28 апреля, поэтому понедельник, 29 апреля, объявляется выходным. Вторник, 30 апреля, Кабмин рекомендует перенести на субботу, 11 мая. А 1 мая – Международный день труда тоже будет выходным.

Путешествие в Европу

Автобусный тур выходного дня на 3 ночи в Будапешт обойдется €61. Маршрут: Львов – Вена – Будапешт – Львов. В стоимость входит проезд, проживание и завтрак в отелях, за остальное питание и экскурсии придется заплатить отдельно.

Также можно отправиться в автобусный тур на 5 дней. Маршрут: Львов – Краков – Прага – Вена – Будапешт – Львов. Такой будет стоять €149, однако экскурсии, питание и дегустации придется оплачивать отдельно. Как правило, стоимость входных билетов от €15 до €40.

Выходные (3 ночи. – Ред.) в Париже с перелетом обойдутся от €465. Стоимость зависит от отеля, в котором вы захотите остановиться.

В стоимость тура входят: перелет, групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в отеле и завтрак там, медицинская страховка и экскурсии по программе (их всего 3, остальные нужно будет оплачивать отдельно. – Ред.).

В Париж можно поехать и в автобусном туре. Маршрут: Львов – Краков – Дрезден – Париж – Прага – Львов. Такая поездка стоит €152, куда включены 5 экскурсий, остальные турист должен оплатить отдельно – от €16-€30.

Путешествия в теплые края

В Турцию горящие туры на майские праздники на одного человека будут стоять от €285 на 7 ночей. В стоимость тура входят: перелет, трансфер, проживание в отеле, питание по программе все включено, страховка.

В Египет с той же программой можно организовать отдых стоимостью от €330 на 7 ночей. Экскурсии оплачивать нужно отдельно.

Путишествие в Хайфу (Израиль) на майские удовольствие дорогостоящее. Проживание в отеле на 8 дней и перелет обойдутся в $738.

Ранее Факты ICTV собрали для вас топ-5 городов и стран, куда можно отправиться в марте и получить море впечатлений, да и просто отдохнуть.