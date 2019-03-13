Концепт лунохода Toyota находится пока лишь на стадии идеи.

Toyota показала идею концепта лунохода, способного несколько дней поддерживать жизнь астронавтов.

По задумке, которую автоконцерн представил вместе с Японским агентством космических исследований, ровер сможет везти двух пилотов.

В случае внештатной ситуации 6-колесный луноход способен будет взять на борт четырех человек.

Благодаря топливным бакам по бокам ровер сможет преодолеть около 10 тыс. км пути. Дополнительным источником энергии для него станут солнечные панели.

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Отметим, что ровер пока находится лишь на стадии идеи.

Напомним, NASA хочет привлечь предприятия Украины к проектам по исследованию Луны.

Источник: Toyota