Проведенный недавно в США опрос показал, что 41% женщин считают себя очень громкими в сексе, при этом среди мужчин этот процент меньше – 27%.
Опрос показал, что люди относятся к стонам во время секса по-разному.
Об этом пишет Cosmo.
54% респондентов желают слышать от партнера звуки во время секса, 42% – любят больше сами проявлять желание и демонстрировать ощущения с помощью голоса.
Говорят, что это обусловлено эволюционным фактором, ведь раньше люди выражали свои чувства звуками и уделяли этому больше внимание.
Если хочется выразить себя через стоны, не сдерживайтесь, советуют эксперты.
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К слову, ранее мы писали про 7 причин заниматься сексом по утрам.
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