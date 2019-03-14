Проведенный недавно в США опрос показал, что 41% женщин считают себя очень громкими в сексе, при этом среди мужчин этот процент меньше – 27%.

Опрос показал, что люди относятся к стонам во время секса по-разному.

Об этом пишет Cosmo.

54% респондентов желают слышать от партнера звуки во время секса, 42% – любят больше сами проявлять желание и демонстрировать ощущения с помощью голоса.

Говорят, что это обусловлено эволюционным фактором, ведь раньше люди выражали свои чувства звуками и уделяли этому больше внимание.

Если хочется выразить себя через стоны, не сдерживайтесь, советуют эксперты.

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К слову, ранее мы писали про 7 причин заниматься сексом по утрам.