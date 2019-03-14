Самые популярные подарки, которые украинцы покупали в интернет-магазинах на 8 марта.

Весна – это волнующий период изменений. За окном становится теплее, а значит и хорошее настроение, как следствие, зашкаливает. Поддерживать положительные эмоции не так уж и сложно – например, с помощью подарков приуроченных к праздникам или даже без причины. Поскольку 8 марта ассоциируется, прежде всего, с Международным женским днем, повод для заказа подарков для представительниц прекрасного пола не нужно даже придумывать.

Конечно, каждый год в виртуальных магазинах в начале весны наблюдается большой ажиотаж вокруг определенных категорий продукции. Какие товары пользовались наибольшим спросом накануне 8 марта 2019?

Самые популярные подарки к 8 марта: товары, которые чаще всего покупали в режиме онлайн:

В последние дни февраля этот интернет-магазин посетили тысячи потенциальных покупателей. Большинство из них решили не возвращаться из виртуального мира с пустыми руками.

Чаще всего в качестве подарков украинцы выбирали следующие товары:

Смартфоны. Кажется, мобильный телефон – это универсальный подарок, который будет уместным на любой праздник. Более того, у него нет гендерного разграничения – то есть он идеально подойдет как мужчине, так и женщине. Сегодня найти качественный и функциональный смартфон можно в любой ценовой категории – популярные бренды предлагают вниманию пользователей широкий ассортимент бюджетных и люксовых моделей. Умные часы. Смарт вотч недаром оказались на втором месте – они также пользовались впечатляющим спросом. Сейчас на рынке представлено огромное количество смарт-часов для взрослых и детей. Поэтому выбрать удачный презент можно не только для любимой жены, мамы, сестры или бабушки, но даже для дочери-школьницы. Духи. А как же без классики? Безоговорочный лидер среди весенних подарков – это букет тюльпанов, представленный вместе с популярным ароматом. Неудивительно, что количество заказов на парфюмерию в последнее время выросло в несколько раз. Устройства для прослушивания музыки. Еще одна категория товаров, которая оказалась в топе – обычные и беспроводные наушники, а также портативные колонки. Кажется, в Украине количество меломанов увеличивается в связи с праздничными событиями, ведь слушать любимые треки в новых (еще и подаренных близким человеком) наушниках в несколько раз приятнее. Аксессуары для ухода за собой. Фены, умные гребешки, плойки и щипцы для волос, различные массажеры, триммеры – все это точно никогда не будет лишним в арсенале любой женщины. Именно поэтому и замыкают пятерку самых популярных весенних покупок все эти средства и устройства.

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Возможно, в следующем году топ популярных весенних покупок существенно изменится или расширится, но пока делать какие-либо прогнозы еще рано.

Напомним, в Измаиле мужчина сделал необычный подарок на День рождения.