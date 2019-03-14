Каким будет 14 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 14 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

День не подходит для важных начинаний, но не стоит все же засиживаться и лениться. Сегодня может появиться желание вступать в противоборство, стремление одержать победу, причем не всегда это может быть уместно. Поэтому маленькие победы лучше запланировать себе на день. Например, выполнить короткое дело, которое давно откладывалось.

День подходит для обучения, особенно в сферах, связанных с искусством или актерским мастерством. Хорошо, если сегодня процесс обучения будет связан с непосредственной передачей опыта от учителя или наставника.

В общении стоит проявлять искренность и внимательность – обостренная чувствительность и восприимчивость может сделать коммуникации более конфликтными, особенно если у кого-то есть намерение скрыть правду или каким-либо образом манипулировать собеседником. Любое нечестное и недобросовестное проявление будет ощутимо.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

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К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на март 2019.