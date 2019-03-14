29 марта состоится первый в истории человечества выход женской команды в открытый космос с целью высадиться на Марсе.

Во время выхода в космос произойдет историческое событие, первый человек ступит на Марс и им будет женщина. Также планируется высадка женщин на Луну, об этом сообщил директор NASA Джим Брайденстайн.

– Женщины будут в приоритете при будущем освоении космоса, – отметил Брайденстайн.

29 марта женская команда полетит в открытый космос с борта МКС. В NASA утверждают, что они хотят расширять круг талантливых специалистов и если ими становятся женщины, то это прекрасно.

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Следующий полет на Луну, где также будут женщины, планируется с особой целью. Космонавты не просто посетят спутник, а останутся там.

– Вероятно женщина будет следующим человеком на Луне и первой на Марсе. Первый женский полет состоится в конце марта, который является Национальным женским месяцем. Таким образом NASA стремится иметь широкие и разнообразные ряды талантливых космонавтов. С нетерпением ждем первую женщину на Луне, – заявил Брайденстайн.

Напомним, NASA объявило список членов экипажа, где в перечне только женщины. В составе миссии – четыре женщины, которые выйдут в открытый космос, примерно за 400 км над Землей, чтобы заменить солнечные батареи МКС.

К слову, руководитель NASA Джим Бриденштайн заявил, что агентство планирует сотрудничать с Украиной в сфере исследования Луны.

Фото: NASA