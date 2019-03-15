Каким будет 15 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Этот день неблагоприятный для большинства дел.

Сегодня лучше заняться текущими делами и избавлением от ненужного.

Эмоциональное состояние может быть очень нестабильным, поэтому желательно всю энергию направить на активную физическую деятельность.

При этом не стоит чрезмерно напрягаться – будьте внимательны к своему самочувствию.

Сегодня можно заниматься самообразованием, но выбирайте способы обучения, которые не связаны с активным личным общением.

Также воздержитесь от дальних поездок.

Неблагоприятно: надевание новой одежды, подстригание ногтей, начало путешествий, финансовые операции.

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К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на март 2019.