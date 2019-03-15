PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 15 марта

Каким будет 15 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Этот день неблагоприятный для большинства дел.

Сегодня лучше заняться текущими делами и избавлением от ненужного.

Эмоциональное состояние может быть очень нестабильным, поэтому желательно всю энергию направить на активную физическую деятельность.

При этом не стоит чрезмерно напрягаться – будьте внимательны к своему самочувствию.

Сегодня можно заниматься самообразованием, но выбирайте способы обучения, которые не связаны с активным личным общением.

Также воздержитесь от дальних поездок.

Неблагоприятно: надевание новой одежды, подстригание ногтей, начало путешествий, финансовые операции.

Читайте: Календарь магнитных бурь на 2019 год

К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на март 2019.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка