Каким будет 15 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
Этот день неблагоприятный для большинства дел.
Сегодня лучше заняться текущими делами и избавлением от ненужного.
Эмоциональное состояние может быть очень нестабильным, поэтому желательно всю энергию направить на активную физическую деятельность.
При этом не стоит чрезмерно напрягаться – будьте внимательны к своему самочувствию.
Сегодня можно заниматься самообразованием, но выбирайте способы обучения, которые не связаны с активным личным общением.
Также воздержитесь от дальних поездок.
Неблагоприятно: надевание новой одежды, подстригание ногтей, начало путешествий, финансовые операции.
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К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на март 2019.