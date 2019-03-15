На этих выходных Киев ожидают интересные мероприятия. Факты ICTV расскажут, куда пойти в этот уик-энд.

Можно посетить выступление Sirotkin или концерт группы On-The-Go.

Также есть вариант сходить на крутое выступление P.O.D.

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Факты ICTV собрали пятерку самых интересных событий.

Юлиан Милкис та NotaBene Chamber Group

Дом Звукозаписи

15 марта, 19.00

Стоимость: 100-300 грн

Приобрести билеты можно тут

От музыки в исполнении известного кларнетиста Юлиана Милкис на глаза наворачиваются слезы. Даже сами музыканты признаются, что иногда от переполняющих эмоций подходит ком в горле.

Милкис выступал в Карнеги-холле и Линкольн-центре, залах Плейель и Гаво в Париже. 15 марта известного солиста вместе с группой NotaBene Chamber примет Дом звукозаписи Украинское Радио.

Слушателей ждут композиции Моцарта, Тихомирова, Левковича, фон Вебера и любимого композитора Юлиана Милкис – Гия Канчели.

Sirotkin

Caribbean Club

15 марта, 19.00

Стоимость: 300-700 грн

Приобрести билеты можно тут

Музыку Сергея Сироткина можно сравнить с жанрово-эклектичным Fink, романтическим Damien Rice и меланхоличным любимцем украинской публики Jay-Jay Johanson.

Сначала молодой сингер-сонграйтер самостоятельно писал лирические мотивы под акустическую гитару, но после первой волны популярности проект разросся до команды из четырех человек. Все вместе 15 марта они впервые выступят в Украине с мини-альбомом Ехопарк и дебютным Challenger.

On-The-Go

Caribbean Club

16 марта, 19.00

Стоимость: 350-750 грн

Приобрести билеты можно тут

У инди-поп группы из Тольятти On-The-Go есть долг перед украинским фанатами – слишком давно они не приезжали в Киев с концертами. Поэтому музыканты, кроме презентации альбома Origins и программы стариков-любимых песен, подготовили несколько приятных сюрпризов.

Первый заключается в том, что группа выступит в сопровождении квартета, который разбавит привычное звучание коллектива с помощью струнных инструментов. Второй – специальным гостем вечера станет меланхоличный инди-поп проект Наадя.

Rock Symphony

Дворец Украина

17 марта, 19.00

Стоимость: 1550 грн

Приобрести билеты можно тут

Грандиозное музыкальное шоу Rock Symphony никого не оставят равнодушным. Удивительный проект привлекает своим масштабом, зрелищностью и монументальностью. Только представьте на одной сцене более сотни музыкантов, их выступление на фоне впечатляющих декораций и спецэффектов смотрится на одном дыхании.

На одной сцене собираются 160 артистов, каждый из них является индивидуальностью, но вместе они создают мощное акустическое поле, пронизывающее в самое сердце.

P.O.D.

Stereo Plaza

17 марта, 19.00

Стоимость: 1111-2200 грн

Приобрести билеты можно тут

Христианский рэпкор из Америки – не самый привычный для украинского слушателя жанровый мэшап, но это обычная практика для наших заокеанских друзей. P.O.D. расшифровывается как Payable On Death – выплата в случае смерти, но под этой банковской аббревиатурой выступает одна из самых популярных в мире христианских рок-групп.

Общий тираж проданных копий альбомов группы превышает 13 млн экземпляров.

В Киев коллектив приедет с презентацией нового альбома Circles.