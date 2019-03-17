17 марта в Украине, как и в других странах, будут праздновать День святого Патрика – покровителя Ирландии.
День святого Патрика в Украине уже давно полюбился молодежи своими веселыми и, главное, несложными традициями. Всего-то нужно надеть зеленую кофту и отправиться в паб с друзьями пить пиво или виски.
Многие пабы очень любят этот праздник и устраивают для клиентов концерты ирландской музыки, вводят акции с подарками и скидки на пиво.
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Если вы решите весело отпраздновать День святого Патрика, который по совместительству еще и суббота, Факты ICTV подготовили для вас гид по лучшим ирландским пабам.
O’Brien’s Irish Pub
Адрес: ул. Михайловская 17а
Гостей ждет настоящая ирландская атмосфера, живая музыка и розыгрыш сертификатов на пиво.
Программа
16.00 Ghurt-YO-Ghurt с настоящей ирландской музыкой.
19.00 Goose Bumps с каверами на известные хиты.
Депозит на входе 150 грн (на них вы получаете любое пиво или 50 мл ирландского виски и возможность принять участие в праздничной лотерее от Guinness).
Встреча в Facebook.
Паб ProRock
Адрес: ул. Пушкинская, 32
Вечеринка по случаю Дня святого Патрика состоится 17 марта в 20.00.
Программа
– лепреконовские конкурсы,
– интеллектуальный паб-квиз на тему Ирландии и Дня святого Патрика,
– живая музыка,
– конкурс на лучший костюм.
Также на вечеринке пройдет установление рекорда Pro Rock Pub по скоростному выпиванию пива. Желающие принять участие должны написать Pro Rock Pub в личные сообщения.
Встреча в Facebook.
Golden Gate Pub
Адрес: ул. Золотоворотская, 15
В честь праздника здесь пройдет яркая вечеринка в ирландском стиле. Отмечать его будут 16 марта, а не 17.
Программа
– выступление Ольги Цепкало с группой Контрабанда,
– веселые конкурсы, острые шутки и море импровизации от Романа Зварыча,
– специальное традиционное меню от шефа,
– угощения и призы от Golden Gate Pub,
– всех гостей с зелеными элементами одежды угощаем зеленым пивом,
– welcome drink от партнера мероприятия виски Bushmills.
Также будет розыгрыш подарков от ирландского виски Bushmills Irish Whiskey.
Встреча в Facebook.
Andrew’s Irish Pub
Адрес: ул. Константиновская 22/17
Здесь День святого Патрика будут праздновать три дня – 15, 16 и 17 марта.
15 марта
– на сцене GREEN BLAZE
– у микрофона Alex Amega, который расскажет все ирландские шутки
Вход: свободный
16 марта
Вечер зеленого пенного и ирландского стаута.
– на сцене dj Beat Boy
Вход: свободный
17 марта
– на сцене BENBULBIN
– у микрофона Макс Утехин
Вход: по депозиту
Все вечеринки будут начинаться в 20.00
Встреча в Facebook.
O’Connor’s
Адрес: ул. Хорива, 15/8
В ирландском пабе O’Connor’s также отметят день святого Патрика.
Организаторы обещают живую музыку, конкурсы и призы.
Начало в 19.00.
Встреча в Facebook.
Ранее Факты ICTV писали, когда и как праздновать День святого Патрика.