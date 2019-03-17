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День святого Патрика: Google представил праздничный дудл

Сегодня, 17 марта, отмечается День святого Патрика. К празднику поисковый сервис Google опубликовал на своей главной странице дудл.

День святого Патрика: Google представил праздничный дудл

Google напомнил о Дне святого Патрика его главным символом – трехлистным клевером.

Сам дудл нарисован в зеленом цвете и написан кельтским шрифтом, что также ассоциируется с праздником и Ирландией в целом.

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День святого Патрика считается самым главным праздником в Ирландии. 17 марта символизирует принятие христианства в стране.

Отмечать его на государственном уровне начали с 1903 года.

Ранее Факты ICTV писали, когда и как праздновать День святого Патрика.

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