Сегодня, 17 марта, отмечается День святого Патрика. К празднику поисковый сервис Google опубликовал на своей главной странице дудл.
Google напомнил о Дне святого Патрика его главным символом – трехлистным клевером.
Сам дудл нарисован в зеленом цвете и написан кельтским шрифтом, что также ассоциируется с праздником и Ирландией в целом.
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Куда пойти на День святого Патрика в Киеве
День святого Патрика считается самым главным праздником в Ирландии. 17 марта символизирует принятие христианства в стране.
Отмечать его на государственном уровне начали с 1903 года.
Ранее Факты ICTV писали, когда и как праздновать День святого Патрика.
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