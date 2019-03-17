Каким будет 17 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
Гороскоп на сегодня, 17 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.
День хорошо подойдет для созидательных дел, а также для различных религиозных практик.
Сегодня желательно не напрягаться и заняться делами, которые приносят удовольствие.
Время подойдет для распределения ресурсов, упорядочивания финансов и ухода за растениями.
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В этот день не стоит заниматься вопросами, связанными с отношениями или браком. Также стоит воздержаться от грубых поступков.
Благоприятным сегодня считается стрижка волос, начало путешествий и надевание новой одежды.
К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на март 2019 года для всех знаков зодиака.