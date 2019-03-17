17 марта традиционно будут отмечать День святого Патрика. И хотя, это католический праздник Ирландии, сегодня он отмечается во всех уголках мира.

День святого Патрика для Украины является новым праздником, но от этого не менее любимым. И это понятно, ведь празднование настолько близко по духу всем, что устоять невозможно.

Надеть зеленую одежду, встретиться с друзьями и выпить пинту стаута – звучит, как идеальный вечер, а это еще и традиция.

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Факты ICTV собрали пятерку лучших мероприятий ко Дню святого Патрика.

Кто не скачет – тот британец

17 марта, 14.00

Студия старинного танца Міжсвіття в НаУКМА

Стоимость: от 100-150 грн

Купить билеты можно на входе

В самый зеленый день всех ждет танцевальная вечеринка. Доставайте зеленые вещи, будите внутреннего лепрекона и присоединяйтесь к общему празднику.

Чтобы попасть на вечеринку необходимо пройти регистрацию и заплатить организационный взнос, который пойдет на декор, фуршет и приятные неожиданности.

Парад ко Дню святого Патрика 2019

17 марта, 15.00

Памятник Тараса Шевченко

Точный маршрут пока рассматривается.

Берите с собой ирландские флаги, нарисуйте на щеке листик клевера, наденьте что-то зеленое или приходите в килте.

Во время парада вы сможете сыграть на музыкальных инструментах.

Благотворительный пивной забег St. Patrick’s Day

17 марта, 15.00

Мохнатий Хміль

Стоимость: от 299 грн

Купить билеты можно тут

Заполнить заявку на участие можно тут

В этом году участников ждет забег на 10 км. Во время него посещение шести крафтовых пабов, с обязательным пивным чекином, который подразумевает бокал пива 0,2 в виде угощения от спонсора мероприятия – Гуцульской Крафтовой Броварни Ципа.

После всех чекинов – возвращение в финальную точку и награждение победителей.

Благотворительный взнос будет передан в фонд помощи бездомным животным – Happy Paw.

Ирландское Что? Где? Когда?

17 марта, 18.00

Sorbonne Restaurant

Стоимость: от 200 грн

Купить билеты можно тут

17 марта в Киеве состоится тематический турнир Что? Где? Когда? в честь дня Святого Патрика.

Турнир будет соответствовать пятой игре восьмого сезона.

Для регистрации в турнире необходимо приобрести билет.

Если у вас нет возможности собрать команду – вы можете взять индивидуальный и сыграть в команде за любым столом.

Вас ждет три тура по 12 вопросов.

O’Hamsters в Docker Pub

17 марта, 20.00

Docker Pub

Стоимость: 150 – 1750 грн

Купить билеты можно тут

O’Hamsters – celtic punk группа из Киева. Их музыка развилась из классического ирландского панка с ощутимым влиянием folk-музыки в современный скоростной кельтик-панк на пересечении с металлом и хардкор-панком.

За более чем девять лет группа отыграла более 160 концертов в Украине, Польше, Венгрии, Словакии, Чехии, Беларуси, выпустила 3 ​​полноформатных альбома и два EP.

Группа является постоянным участником украинских фестивалей (Zaxidfest, Faine Misto) и активно поддерживает кельтик-панк и фолк-движение в Украине.

Ранее Факты ICTV писали, как и когда отмечать День святого Патрика.