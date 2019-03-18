В Украине весна будет достаточно теплая, лишь в начале апреля и в конце мая ожидаются похолодания.

Весна будет теплее на несколько градусов, чем обычно, прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

В конце марта и начале апреля ожидается похолодание, вплоть до заморозков.

Примерно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы до +28°, но во время облачности до +20-22°.

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По всей Украине в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса. В зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

В начале мая будет тепло, но после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и градом. В начале июня будет продолжаться прохладная погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается от +15-17° на западе и до +17-18° в остальных областях Украины.

К слову, ранее синоптики рассказали, что настоящая весна в Украину придет после 25 марта.