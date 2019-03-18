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Apple презентовала новые модели iPad mini и iPad Air

Компания Apple презентовала две новые модели планшетов iPad mini 2019 и iPad Air, которые получили поддержку стилуса Pencil.

Apple презентовала новые модели iPad mini и iPad Air

Новые iPad mini и iPad Air получили поддержку устройства Apple Pencil и процессор A12 Bionic.

Также планшеты оснастили новым Retine-дисплеем, технологией True Tone и Touch ID.

Кроме того, для iPad Air доступен чехол-клавиатура Smart Keyboard.

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Оба планшета будут доступны в трех цветах: серебристый, серый космос и золотистый с 64 или 256 Гб встроенной памяти.

Новая модель iPad mini обойдется от $399 – $679, а iPad Air – $499 – $779.

В США гаджеты можно заказать с 19 марта, однако неизвестно, когда продажи стартуют в Украине.

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Apple презентовала новые модели iPad mini и iPad Air / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что появились первые рендеры нового смартфона от компании Apple с предварительным названием iPhone 11.

Фото: Apple

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