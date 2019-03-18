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Более половины антивирусов на Android неэффективны – исследование

Исследователи протестировали антивирусы на операционную систему для смартфонов Android и оказалось, что большинство из них – неэффективны.

Android

Исследователи из организации AV-Comparatives протестировали 250 антивирусов на операционную систему Android и выяснили, что большинство из них не могут защитить смартфон от вирусов.

Лишь 80 антивирусных программ соответствовали требованиям исследователей и могли обнаружить более 30% вредоносных программ.

Однако во время тестов попадались и такие антивирусы, которым удавалось распознать самих себя в качестве вредоносного ПО.

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Эксперты заявили, что антивирусы, которые не прошли испытания, не проверяют программы, а сверяют их с черными и белыми списками.

В AV-Comparatives советуют пользоваться такими проверенными антивирусами, как Kaspersky Lab, Avast, ESET, AVG, McAfee.

К слову, приложение TikTok оштрафовали за то, что оно собирало личные данные детей до 13 лет.

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