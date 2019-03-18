Сегодня в Украине празднуют День работника налогового и таможенного дела, который пришел на смену другим праздникам.

Праздник появился в 2013 году, чтобы почтить роль органов доходов и сборов в обеспечении единства и целостности налоговой и таможенной политики государства.

Он заменил День таможенной службы Украины и День работника государственной налоговой службы.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем работника налогового и таможенного дела.

Поздравляю с днем таможни,

Пусть успех будет в труде,

Чтоб работалось не сложно,

И в почете будь везде,

Контрабанду в раз разнюхай,

Охраняй страны кордон,

И зарплатою огромной

Будь серьезно удивлен!

***

Желаем мы таможне нашей,

Работать дружною командой.

Чтоб не возили чрез границу

Плохие люди контрабанду.

Спокойно на рабочем месте

Чтоб было. Тихо и без споров.

И не было б претензий вовсе,

Лишь благодарность, без укоров.

***

Контрабанда никакая

За границу не пройдет,

Ведь таможня дорогая

Службу трепетно несет.

Поздравляем с Днем таможни

И желаем вам и впредь,

Быть в работе осторожней

И внимательней смотреть.

***

Чтоб попасть нам за границу,

Мы должны пройти контроль,

Нужно нам остановиться

На таможне час-другой!

Всех работников таможни

Поздравляем с этим с днем,

Лишь удач в работе сложной

И успехов вам во всем!

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