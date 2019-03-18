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День работника налогового и таможенного дела – лучшие СМС-поздравления

Сегодня в Украине празднуют День работника налогового и таможенного дела, который пришел на смену другим праздникам.

Прикордонники

Праздник появился в 2013 году, чтобы почтить роль органов доходов и сборов в обеспечении единства и целостности налоговой и таможенной политики государства.

Он заменил День таможенной службы Украины и День работника государственной налоговой службы.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем работника налогового и таможенного дела.

Поздравляю с днем таможни,
Пусть успех будет в труде,
Чтоб работалось не сложно,
И в почете будь везде,
Контрабанду в раз разнюхай,
Охраняй страны кордон,
И зарплатою огромной
Будь серьезно удивлен!

***

Желаем мы таможне нашей,
Работать дружною командой.
Чтоб не возили чрез границу
Плохие люди контрабанду.

Спокойно на рабочем месте
Чтоб было. Тихо и без споров.
И не было б претензий вовсе,
Лишь благодарность, без укоров.

***

Контрабанда никакая
За границу не пройдет,
Ведь таможня дорогая
Службу трепетно несет.

Поздравляем с Днем таможни
И желаем вам и впредь,
Быть в работе осторожней
И внимательней смотреть.

***

Чтоб попасть нам за границу,
Мы должны пройти контроль,
Нужно нам остановиться
На таможне час-другой!
Всех работников таможни
Поздравляем с этим с днем,
Лишь удач в работе сложной
И успехов вам во всем!

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