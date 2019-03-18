Каким будет 18 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День может быть весьма эмоциональным, начинать что-то важное и основательное не рекомендуется.

Агрессивное поведение и желание выплеснуть эмоции, скорее всего, не дадут конструктивного результата. Эту энергию можно направить на взаимодействие со своими страхами, ограничениями. Если в окружении что-то раздражает или не нравится, стоит посмотреть внутрь себя и задать вопросы себе.

Можно уделить внимание делам, которые требуют усидчивости и сосредоточенности. Общение сегодня лучше ограничить или хотя бы выбирать близких по духу и интересам.

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Вечернее время может добавить раздражительности и остроты эмоционального восприятия. Возможны провокации от детей, поэтому желательна спокойная атмосфера. Иногда нарушение правил — лучшее решение. Уместны успокаивающие нервную систему процедуры и привычные способы стабилизации.

Неблагоприятно: начало поездок и путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на март 2019 года для всех знаков зодиака.