Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта 2019 года для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 11 по 17 марта составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Марина Скади – профессиональный астролог, публицист, консультант, ведущая тренингов и семинаров. Марина занимается практической астрологией с 2007 года, а с 2015 года ведет обучение.

Гороскоп для Овнов

Этот период благоприятен для развития физической силы и выносливости. Формируются удачные обстоятельства для вас, на первый план выступают физические действия и дея­тельность, а это означает, что работа, попытки приве­сти себя в хорошую форму и занятия спортом навер­няка будут успешными. Это время подходит для работы связанной с реконструкцией или переработкой материалов. Методы, которые вы применяете, станут более продуманными и эффектив­ными.

Гороскоп для Тельцов

Это период позитивной энергии. Все благоприятные события, случающиеся в это время, наверняка будут весомыми и продолжительными. Вы сможете исправить ошибки, которые в про­шлом привели к неудачам и воспользоваться приобре­тенным опытом, чтобы начать новый проект. Этот период связан с успехом, вы станете увереннее смотреть в будущее возможно вам предложат руководящую должность или получите финансовую прибыль.

Гороскоп для Близнецов

Нелегко уловить истинное значение полученной информации. Попытки разобраться в ситуации приводят к замешательству и вызывают больше вопросов нежели ответов. Возможна потеря ключей, печатных материалов, документов и корреспонденции. Идеи и информация подвергаются осмыслению в мистическом или духовном плане. Счастливые события и удачные знакомства возможны, если вы можете себе позволить путешествовать по воде или посещать бассейн.

Гороскоп для Раков

Скорее всего, обстоятельства сложатся так, что ваша уверенность в себе и сила воли подвергнутся испытаниям. Успех зависит от вашей способности или желания противостоять чужим требованиям, особенно требованиям представителей власти. Возможно, вы попадете в ситуацию, которая заставит вас усомниться в своей правоте или будущем успехе вашей нынешней работы. Однако вы способны достичь и достигнете поставленных целей, если сумеете преодолеть раздражение и разочарование.

Гороскоп для Львов

Вы приобретаете более полное ощущение собственной уникальности и внутреннего удовлетворения, чувствуете прилив жизненных сил и энергии. Если нынешние обстоятельства вызывают у вас беспокойство, если обстоятельства сложились не в вашу пользу, усилившаяся уверенность в себе и жизненная сила помогут вам улучшить их. Благоприятное время для начала новых дел, осуществления творческих проектов, открытия предприятий, общения, отдыха и развлечений.

Гороскоп для Дев

Вы становитесь более сосредоточенными, появляется желание навести порядок, все расставить по местам, раздобыть новую информацию и найти ей место. Раздражает малейшая небрежность, неточность. Способность к обобщению ослабевает, есть опасность запутаться в деталях. Растет желание вмешиваться в чужие дела из лучших побуждений и стремления помочь. В это время заключается больше, чем обычно, торговых сделок, но они полны оговорок и условий.

Гороскоп для Весов

У вас хорошее настроение, стремитесь к контактам, люди также рады общению с вами. В это время обостряется восприимчивость к красоте, более выражен интерес к противоположному полу. Улучшаются отношения с родными, близкими и друзьями. Появляется много новых контактов, но связи, установленные в этот период, ненадежны. Решительность ослабевает, принятые решения легко меняются. Вы склонны к спорам, но до ссор дело не доходит, рассудительность побеждает. Проявляется готовность к партнерству и мирным переговорам.

Гороскоп для Скорпионов

Появляется возможность до­биться власти или влияния, вернуть утраченное или начать все заново, но в этом случае перспективы связаны с вашей профессией или работой, с физической деятель­ностью и взаимоотношениями с мужчинами. Обстоятель­ства требуют физических действий и могут принести шанс, которого вы давно ждали. Полученные вами известия и информация или способ их использовать могут значительно улучшить ваш личный имидж и репутацию в этот период.

Гороскоп для Стрельца

Повышается уверенность в себе, энергия и инициативность. Вероятны какие-то события, которые улучшат ваше настроение. В делах будет сопутствовать удача, а для творческих людей возможно возникновение новых идей. Кто-то может вас похвалить либо вы получите заслуженную награду. В плане здоровья – увеличение жизненной силы и активности. Если вы посвятите неделю самореализации, развлечениям, либо занятиям с детьми, то получите эффективный результат.

Гороскоп для Козерогов

Окружающие благосклонно отнесутся к вашим достижениям, а также к вашему мнению. Возможно удачное сочетание идей и методов, потенциальные результаты которых будут включать продвижение по социальной лестнице и приглашение занять ведущий пост в коллективе. Это отличное время для пересмотра планов, корректировки проектов, переоформления документов. Дела, связанные с литературным творчеством или общением, поездками, будут удачными.

Гороскоп для Водолеев

Начальство, власть имущие или те, кто оказывает влияние на вашу жизнь, будут склонны поддержать вас – это шанс продемонстрировать свои возможности. В этот период просьбы об одолжениях встретят благожелательное отношение. Обстоятельства позволят обрести довольство собой, почувствовать новый приток жизненной энергии. Готовность помогать ближним и великодушие, благоприятно отразятся на вашей репутации, вызывая у окружающих чувства, которые помогут вам в достижении личных целей.

Гороскоп для Рыб

Повышается творческая и интеллектуальная активность, желание писать, читать, общаться. Возможны встречи или недалекие поездки. Благоприятный период для подписания документов, переговоров, озвучивания новых идей и любого вида творчества. Высокая самооценка и сила воли побуждают вас к самовыражению в самом позитивном отношении. Сосредоточенность на своих интеллектуальных устремлениях и самовыражении может помочь вам добиться более высоких уровней воображения и оригинальности.