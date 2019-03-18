Общее правило Великого поста – питаться нужно так, чтобы чувствовать легкость. Отяготить себя можно и постной пищей. Поєтому лучше остановить свой выбор на рецептах простых блюд.

Во время поста разрешены всевозможные соления (маринованные и соленые огурцы, квашеная капуста), а также грибы, орехи, чай, серый или черный хлеб, можно варить компоты, фруктовые кисели и различные каши на воде с добавлением изюма, чернослива и кураги.

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Есть полагается один раз в день – вечером, только в субботу и воскресенье можно обедать и ужинать.

Как питаться в Великий пост

По понедельникам, средам и пятницам – вода, черный хлеб, фрукты и овощи.

По вторникам и четвергам – горячая пища, приготовленная без растительного масла.

По субботам и в воскресенье – разрешается пища с растительным маслом, виноградное вино.

Гречневая каша с грибами и жареным чесноком

Ингредиенты на 3-4 порции:

1 стакан гречневой крупы;

1 головка чеснока;

1 большая луковица;

100 мл растительного масла;

400 г вешенок или шампиньонов;

0,5 ч. л. молотой паприки, соль.

Фото: Sergii Koval | Dreamstime.com

Приготовление:

Залейте гречневую крупу 2,5 стаканами кипящей воды, посолите, закройте и варите на небольшом огне 25 минут.

Очистите чеснок, слегка раздавив зубчики. Положите их в маленькую кастрюльку, залейте маслом, поставьте на небольшой огонь. Обжаривайте, пока чеснок не станет золотистым. Выньте его шумовкой на тарелку.

Очистите лук и нарежьте тонкими полукольцами. У вешенок удалите жесткие концы ножек. Крупные шляпки нарежьте на части, мелкие оставьте целыми.

В сковороде разогрейте чесночное масло, положите лук. Жарьте на сильном огне, часто помешивая, 5 минут. Добавьте вешенки, жарьте еще 5 минут. Посолите, посыпьте паприкой, перемешайте, снимите с огня.

Смешайте грибы с луком и чеснок с гречневой кашей и подавайте.

Постные голубцы с перловкой

Ингредиенты:

1 маленький кочан капусты;

2 горсти перловой крупы;

5 небольших свежих или замороженных белых грибов;

15 средних шампиньонов;

половина небольшого корня сельдерея;

1 небольшая морковка;

1 средняя луковица;

2 ст. л. любого нерафинированного масла, соль, молотый черный перец.

Фото: Pixabay

Для соуса:

1 средний свежий или замороженный белый гриб;

3 средних шампиньона;

3 стебля зеленого лука;

1 веточка тимьяна;

1,5 ст. л. муки;

2 ст. л. любого нерафинированного масла, соль.

Приготовление:

Вырежьте кочерыжку из кочана капусты. Положите его в пароварку на 15-20 минут, затем отделите 12–16 листьев и отбейте молотком утолщенную часть.

Перловку промойте горячей водой. Залейте большим количеством холодной воды в сотейнике, доведите до кипения и варите на среднем огне 20 минут. Откиньте на сито и обсушите.

Очистите овощи. Нарежьте мелкими кубиками репчатый лук, морковь, корень сельдерея, белые грибы и шампиньоны. Смешайте с перловкой и выложите в емкость для пароварки, готовьте 20 минут. Приправьте маслом, солью и перцем.

Капустные листья разложите на поверхности стола, в центр каждого положите по 1-2 ст. л. начинки (в зависимости от размера листа) и сверните конвертом. Уложите в пароварку и готовьте 15–20 минут.

Для соуса грибы нарежьте ломтиками, положите в сотейник и слегка обжарьте на среднем огне в масле 5-7 минут, добавьте муку и 300 мл воды. Варите, помешивая, до загустения, 10 минут.

Добавьте мелко нарезанные лук и тимьян, посолите по вкусу. Подавайте немедленно с голубцами.

Пирожки с картошкой

Для теста:

600 г (4 стакана) муки;

1,5 стакана воды;

30 г сухих дрожжей;

2 ст. ложки растительного масла;

1 ст. ложка сахара;

0,5 ч. л. соли.

Для начинки: примерно 5 картофелин и одна луковица.

Фото: Pixabay

Приготовление:

Высыпаем в миску всю муку, вливаем стакан теплой воды, добавляем разведенные в 0,5 стакана воды дрожжи, растительное масло, сахар и соль, хорошо вымешиваем, присыпаем мукой и ставим в теплое место на 1 час, чтобы подошло. Обмять его и дать еще раз подняться.

Картофель отварить в подсоленной воде, сделать пюре, добавить обжаренный лук. Сформировать пирожки. Сверху смазать крепким сладким чаем.

Дать настояться 20 минут и выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 35 минут.

Простые лепешки

Ингредиенты:

примерно 1,5 стакана муки;

100 мл воды;

40 мл растительного масла;

щепотка соли.

Фото: Denis Bondarenko | Dreamstime.com

Приготовление:

Муку просеять, сделать воронку, куда влить воду и масло, добавить щепотку соли и замешивать из центра, постепенно захватывая муку с краев. Тесто должно получиться эластичное и мягкое, отставать от рук.

Отщипывая от готового теста кусочек размером с небольшое куриное яйцо или крупный грецкий орех, раскатать его так тонко, как только получится. И готовить на разогретой на среднем огне сковороде по 1,5-2 минуты с каждой стороны.

Сразу после приготовления накрыть их полотенцем или крышкой, чтобы не засохли. В такую лепешку можно завернуть любую начинку, как в лаваш.

Яблочный штрудель с изюмом и орехами

Ингредиенты:

500 г постного дрожжевого слоеного теста;

1 кг кислых или кисло-сладких яблок;

100 г изюма;

100 г нежареных кешью;

100-150 г тертых сухарей;

150 г сахара;

2 ст. л. меда;

1 ст. л. кунжутных семян;

3 ст. л. коричневого сахара;

ореховое масло;

сок и цедра 1 лимона;

мука для присыпки.

Фото: Pixabay

Приготовление:

Приготовьте начинку: яблоки очистите от сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками, сбрызните лимонным соком (одно яблоко оставьте для украшения).

Изюм замочите в горячей воде на 10-15 минут. Затем откиньте на дуршлаг. Цедру измельчите.

В сковородке на сильном огне нагрейте масло, положите яблоки, белый сахар, цедру и изюм, готовьте 2-3 минут. Снимите с огня.

В другой сковородке растопите мед, добавьте кешью, перемешайте, чтобы все орехи были покрыты медом, и посыпьте кунжутными семечками. Обжаривайте еще 1 минуту, снимите с огня и всыпьте орехи в яблоки. Перемешайте.

Кухонное полотенце присыпьте мукой и тонко раскатайте на нем тесто, сбрызните его маслом, присыпьте сухарями.

Выложите на тесто начинку ровным слоем. Приподнимите ближний край полотенца и сделайте первый завиток рулета. Потом, держа полотенце за боковые края, медленно вытягивайте его от себя – рулет при этом будет сворачиваться.

Переложите штрудель на смазанный маслом противень, украсьте тонкими яблочными ломтиками, посыпьте коричневым сахаром, прикройте фольгой и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 25 минут.

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