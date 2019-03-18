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Сколько будет выходных на Пасху 2019

В этом году православные украинцы будут отмечать Пасху 28 апреля.

пасха 2019

В 2019 году дата Пасхи находится рядом с еще одним выходным – Днем труда 1 мая.

В связи с этим украинцы буду отдыхать во время пасхальных праздников пять дней – с 27 апреля по 1 мая. Однако один день все же придется отработать.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

  • 27 апреля – суббота, выходной;
  • 28 апреля – Пасха, выходной;
  • 29 апреля – понедельник, выходной в честь Пасхи;
  • 30 апреля – вторник – выходной, который нужно будет отработать в субботу, 11 мая;
  • 1 мая – День труда, выходной.

Напомним, 11 марта начался Великий пост. Что и когда можно есть – в календаре питания на каждый день от Фактов ICTV.

 

Фото: Dreamstime

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