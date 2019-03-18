Ученые с помощью ДНК выяснили, кем был на самом деле легендарный убийца XIX века Джек Потрошитель.

Подлинную личность Джека Потрошителя установили ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса.

Джеком Потрошителем, совершившим серию убийств в 1888 годах в Лондоне, оказался местный житель поляк по происхождению Аарон Космински.

ДНК было изъято из крови на платке, который нашли на одном из мест очередного убийства. Там было ДНК как убитой жертвы Кэтрин Эддоус, так и самого серийного убийцы.

– Мы впервые описываем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами Джека Потрошителя, – говорится в сообщении.

Справка. Джек Потрошитель – псевдоним, который дали неустановленному серийному убийце, который действовал в Лондоне во второй половине 1888 года. Он перерезал своим жертвам горло, а за тем вскрывал брюшную полость. По разным источникам, он лишил жизни от 4 до 15 людей.

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