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Как выйти замуж: советы психолога

Всех женщин волнует вопрос – как выйти замуж и что делать, если мужчина не хочет жениться? Советы психолога Надежды Величко помогут приблизить день свадьбы.

Как выйти замуж: советы психолога

Прежде всего психолог назвала 5 причин, почему мужчина не хочет жениться:

  1. Неудачный опыт (негативным примером может быть как собственный несчастливый брак, так и скандалы в семье родителей).
  2. Не видит смысла (в обществе нет запроса на стабильные отношения, поэтому у мужчин просто нет стимула брать на себя ответственность за семью).
  3. Синдром холостяка (чем дольше человек живет один, тем меньше у него желания пускать в свой мир кого-то нового).
  4. Вы слишком на него давите (мужчины не любят делать то, к чему их принуждают).
  5. Нет любви (это очень неприятно, но, возможно, мужчина просто не уверен в своих чувствах).

Читайте: Как подать заявление в ЗАГС

Как выйти замуж?

Займитесь поисками:

  • сайты знакомств – действенный, но не очень безопасный вариант, потому свидания лучше назначать только днем ​​и в людном месте;
  • speed-dating – хороший способ за пару часов познакомиться с десятком потенциальных кандидатов;
  • работа – по статистике, 25% пар познакомились именно в офисе, правда, стоит взвесить все за и против, ведь романтические отношения могут и не сложиться;
  • компании – чаще ходите в гости и втречайтесь с друзьями.

Визуализируйте будущего мужа:

  • как он должен выглядеть;
  • какой у него будет характер:
  • его профессия;
  • как будет относиться к вам.

Не показывайте, что хотите замуж:

  • не надо смотреть на каждого представителя противоположного пола как на потенциального мужа – их это пугает;
  • в начале отношений лучше вообще не показывать, что хотите замуж.

Не будьте открытой книгой:

  • у вас должна быть какая-то тайна, потому что мужчины любят разгадывать загадки, связанные с женщинами – это вызывает азарт и интерес;
  • не стоит рассказывать ему о каждом своем шаге и своем мнении – пусть немного понервничает, думая, почему это вы так загадочно улыбаетесь;
  • о чувстве меры в этом вопросе тоже забывать не стоит.

Поменяйте мужчину – если избранник принципиально не хочет жениться, возможно, стоит поискать другого.

Этот радикальный поступок может стать первым шагом к новой любви и желаемому браку.

Ранее Факты ICTV собрали все годовщины свадьбы в одном материале.

Источник: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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