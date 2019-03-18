Всех женщин волнует вопрос – как выйти замуж и что делать, если мужчина не хочет жениться? Советы психолога Надежды Величко помогут приблизить день свадьбы.
Прежде всего психолог назвала 5 причин, почему мужчина не хочет жениться:
- Неудачный опыт (негативным примером может быть как собственный несчастливый брак, так и скандалы в семье родителей).
- Не видит смысла (в обществе нет запроса на стабильные отношения, поэтому у мужчин просто нет стимула брать на себя ответственность за семью).
- Синдром холостяка (чем дольше человек живет один, тем меньше у него желания пускать в свой мир кого-то нового).
- Вы слишком на него давите (мужчины не любят делать то, к чему их принуждают).
- Нет любви (это очень неприятно, но, возможно, мужчина просто не уверен в своих чувствах).
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Как выйти замуж?
Займитесь поисками:
- сайты знакомств – действенный, но не очень безопасный вариант, потому свидания лучше назначать только днем и в людном месте;
- speed-dating – хороший способ за пару часов познакомиться с десятком потенциальных кандидатов;
- работа – по статистике, 25% пар познакомились именно в офисе, правда, стоит взвесить все за и против, ведь романтические отношения могут и не сложиться;
- компании – чаще ходите в гости и втречайтесь с друзьями.
Визуализируйте будущего мужа:
- как он должен выглядеть;
- какой у него будет характер:
- его профессия;
- как будет относиться к вам.
Не показывайте, что хотите замуж:
- не надо смотреть на каждого представителя противоположного пола как на потенциального мужа – их это пугает;
- в начале отношений лучше вообще не показывать, что хотите замуж.
Не будьте открытой книгой:
- у вас должна быть какая-то тайна, потому что мужчины любят разгадывать загадки, связанные с женщинами – это вызывает азарт и интерес;
- не стоит рассказывать ему о каждом своем шаге и своем мнении – пусть немного понервничает, думая, почему это вы так загадочно улыбаетесь;
- о чувстве меры в этом вопросе тоже забывать не стоит.
Поменяйте мужчину – если избранник принципиально не хочет жениться, возможно, стоит поискать другого.
Этот радикальный поступок может стать первым шагом к новой любви и желаемому браку.
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