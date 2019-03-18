Всех женщин волнует вопрос – как выйти замуж и что делать, если мужчина не хочет жениться? Советы психолога Надежды Величко помогут приблизить день свадьбы.

Прежде всего психолог назвала 5 причин, почему мужчина не хочет жениться:

Неудачный опыт (негативным примером может быть как собственный несчастливый брак, так и скандалы в семье родителей). Не видит смысла (в обществе нет запроса на стабильные отношения, поэтому у мужчин просто нет стимула брать на себя ответственность за семью). Синдром холостяка (чем дольше человек живет один, тем меньше у него желания пускать в свой мир кого-то нового). Вы слишком на него давите (мужчины не любят делать то, к чему их принуждают). Нет любви (это очень неприятно, но, возможно, мужчина просто не уверен в своих чувствах).

Как выйти замуж?

Займитесь поисками:

сайты знакомств – действенный, но не очень безопасный вариант, потому свидания лучше назначать только днем ​​и в людном месте;

speed-dating – хороший способ за пару часов познакомиться с десятком потенциальных кандидатов;

работа – по статистике, 25% пар познакомились именно в офисе, правда, стоит взвесить все за и против, ведь романтические отношения могут и не сложиться;

компании – чаще ходите в гости и втречайтесь с друзьями.

Визуализируйте будущего мужа:

как он должен выглядеть;

какой у него будет характер:

его профессия;

как будет относиться к вам.

Не показывайте, что хотите замуж:

не надо смотреть на каждого представителя противоположного пола как на потенциального мужа – их это пугает;

в начале отношений лучше вообще не показывать, что хотите замуж.

Не будьте открытой книгой:

у вас должна быть какая-то тайна, потому что мужчины любят разгадывать загадки, связанные с женщинами – это вызывает азарт и интерес;

не стоит рассказывать ему о каждом своем шаге и своем мнении – пусть немного понервничает, думая, почему это вы так загадочно улыбаетесь;

о чувстве меры в этом вопросе тоже забывать не стоит.

Поменяйте мужчину – если избранник принципиально не хочет жениться, возможно, стоит поискать другого.

Этот радикальный поступок может стать первым шагом к новой любви и желаемому браку.

Ранее Факты ICTV собрали все годовщины свадьбы в одном материале.