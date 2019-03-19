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Гороскоп на сегодня, 19 марта

Каким будет 19 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Сегодня, 19 марта, энергии хватит, чтобы переделать много дел.

Удачными будут мероприятия для повышения профессионального статуса. День также подходит для публичных выступлений.

Можно просить у предков благословения, исследовать историю рода, составлять генеалогическое древо.

Однако сегодня лечение и медосмотр, вероятнее всего, будут искажены в результатах.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, начало поездок и путешествий.

Читайте: Восточный гороскоп на 2019 год

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на март 2019 года для всех знаков зодиака.

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