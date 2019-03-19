Необычные по форме и размерам, пугающие и притягивающие одновременно – эти облака будоражат весь мир своей тайной. Факты ICTV сделали подборку загадочных природных явлений в небе.

Наша планета полна загадок и это делает ее еще более прекрасной. Часто тайны связаны именно с небом и облаками, они то и дело рисует необъяснимые картины. Факты ICTV собрали самые необычные явления в небе за последнее время.

Огромная “дыра” в небе

На юго-востоке Аравийского полуострова местные жители наблюдали необычное явление в небе, которое связали с НЛО и даже концом света. Это не на шутку испугало местных жителей, но этому есть вполне разумное объяснение.

Это так называемые дырявые облака, их также называют дырокольными или облаками с отверстием. Они образовываются в результате появления ядер конденсации – продуктов сгорания горючего воздушного транспорта.

شوهدت هذه الظاهرة النادرة والجميلة صباح اليوم في مدينة العين تُسمى hole punch cloud

أو ظاهرة fallstreak hole pic.twitter.com/NbOd9zofNk — إبراهيم الجروان (@ibrahimaljarwan) 17 марта 2019 г.

Это необычное явление могут увидеть люди в разных уголках планеты, всего лишь нужно, чтобы совпали все необходимые для этого условия.

Вход в параллельный мир

Известный бразильский фотограф Хелио Витал зафиксировал в небе над Рио-де-Жанейро необычное облако, которое выглядело словно вход в параллельный мир.

– Облако появилось за полчаса перед заходом солнца. Оно было частью грозовой ячейки, приближающейся к городу, принесшей ливень несколько часов спустя, – рассказал Витал.

Метеорологи называют облако такого типа “тубами” или тубообразными облаками.

Они представляют собой водоворот влажного воздуха, частично отделившийся от грозовой ячейки.

“Туба”, достигшая земли, получает новое название, — торнадо.

Летающий город

В небе над китайским городом Унжун возник целый летающий город. Это явление появилось после грозы.

Ученые пояснили – феномен называется фата-моргана.

Оно нередко возникает тогда, когда в нижних слоях атмосферы образуется несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности, которые и дают зеркальные отражения.

В результате этого, а также преломления лучей, объекты, которые существуют реально дают на горизонте или над ним по несколько искаженных изображений.

Они частично накладываются друг на друга и быстро меняются.

Призрак в небе

Облако в виде гигантской человекообразной фигуры, напоминающей жуткое существо дементора из книг о Гарри Поттере, более получаса висело над торговым центром Mukuba в Замбии.

Местные жители убегали в ужасе, когда увидели странную более чем 100-метровую фигуру, которая парила в небе над торговым центром в городе Китве.

В облаке можно было отчетливо разглядеть голову, туловище и щупальца вместо конечностей.

Однако в комментариях к фото тайна дементора была раскрыта – оказалось, что это воздушный змей.

Облако в форме Великобритании

Британец Голкар Мэтт сфотографировал облако, которое по своей форме напоминает карту Великобритании.

Это кучевое облако, которое может принимать различные формы.

Воздух поднимается вверх и постепенно охлаждается, появляется конденсат, который и создает причудливые пышные облака в небе.

Око Ра

В небе над Лидсе в Великобритании внезапно появилось огромное “египетское око” – было четко видно глаз, бровь и стекающую слезу. Именно так часто на иероглифах изображали соколиный глаз Гора.

– Я никогда не видел ничего подобного, облако выглядит точно так же, как всевидящий глаз, это было удивительно, – заявил автор снимков Грэм Телфорд.

Огромный “воротник”

На севере Австралии в заливе Карпентария, а также в окрестностях городка Бурктаун ученые обнаружили аномальное проявление облаков – “утреннюю глорию”.

Облака образовали огромный “воротник”, который может достигать тысячу километров в длину и более двух километров в высоту.

При этом передвигаться эта гигантская масса может по небу со скоростью до 60 км/ч.

На поверхности Земли в это время появляются шквальной ветер, закручивающиеся вверх вихри и многие другие жуткие картины.

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К слову, жители Сингапура в течение 15 минут наблюдали в небе “огненную радугу” – редкий оптический эффект в атмосфере, во время которого на небе появляется горизонтальная радуга.