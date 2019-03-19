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НЛО или конец света? Жителей ОАЭ напугала загадочная “дыра” в небе

На юго-востоке Аравийского полуострова местные жители наблюдали необычное явление в небе.

НЛО или конец света? Жителей ОАЭ напугала загадочная “дыра” в небе

Огромная “дыра” в небе была видна в городах Эль-Айн в ОАЭ, Бурайми и Махда в Омане.

“Портал” в небе стал исчезать через 10-15 минут после своего появления. Это явление удивило и даже напугало местных жителей и они предположили, что это может быть свидетельством вторжения инопланетян или предвестником конца света. Но на самом деле оно вполне объяснимо.

Это так называемые дырявые облака, их также называют дырокольными или облаками с отверстием. Они образовываются в результате появления ядер конденсации, которыми являются продукты сгорания горючего воздушного транспорта. То есть имеют прямое отношение к самолетом, которые и формируют такие дыры в облаках.

Облака с отверстиями – особая форма небесных образований: в поле высококучевых либо перисто-кучевых облаков иногда возникают круглые либо овальные просветы с ровными краями.

Говорится, что такое явление возможно в любой части нашей планеты, для этого нужно только совпадение всех необходимых условий.

Читайте: Тысяча молний за 5 минут! В небе над Калифорнией наблюдали редкое явление

К слову, Факты ICTV сделали подборку загадочных природных явлений в небе.

Источник: Gulf News

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