Природа преподносит сюрпризы всему миру. Ученые бьют тревогу, за последние 30 лет температура на планете повысилась на 1 градус.

Села в Малави в Южной Африке – оказались под водой. 56 погибших. Многие люди пропали без вести. Очевидцы слышали, как крокодилы съели некоторых людей.

В США во время футбольного матча от сильного ветра прямо на тренера упал столб. А в Колорадо привыкли к теплому марта. Но на улице – метель и морозы. Такие, что вода за секунды превращается в лед.



Как будто кадры из фильмов катастроф. Для некоторых регионов погода и климат – это уже не только природные явления, но и фактор для существования стран.

Географ Петр Маслак изучал глобальное потепление.

– Северный полюс и южный полюс – это огромный лед, который давит. Сейчас он интенсивно тает и вследствие этого происходит перераспределение веса на земле.

Проще говоря, ледники тают. Огромная вода движется в сторону экватора. В результате планета становится легче, а потому увеличивается скорость вращения земли вокруг оси.

Нашим потомкам придется туго. Мы же пока наблюдаем частичную смену сезонов. Там где было холодно – становится теплее, и наоборот. В ООН заявляют, человечество на пороге глобальной проблемы.

– Климат меняется быстрее, чем мы, и нам придется догонять. Для многих людей речь идет о жизни и смерти.

Есть о чем задуматься и Украине. Некоторые украинские территории могут быть затоплены к концу века из-за изменения климата.

– В Херсоне будет затоплена большая часть города. Очень многие города на прибрежных территориях Крыма, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мариуполь.

Морской воды станет больше, а вот питьевой будет мало. Ее уже ученые называют голубым золотом.

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Люди сами себя наказывают, говорят футурологи.

К слову, ранее синоптики рассказали, что настоящая весна в Украину придет после 25 марта.