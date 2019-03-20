День весеннего равноденствия не только астрономическое явление, но еще праздник со множеством обычаев и традиций. Факты ICTV собрали все самое интересное об этом уникальном дне.

День весеннего равноденствия 2019 – это астрономическое явление, когда Земля занимает такое положение относительно Солнца, что его лучи падают под прямым углом на экватор, а день становится равен ночи.

День весеннего равноденствия 2019 выпадает на 20 марта, 23:58 по киевскому времени.

История

У древних славян этот праздник имел сакральное значение. Считалось, что бог Солнца набирает силу, чтобы возродить всю природу и спускается на Землю, чтобы проверить, как идут дела у его земных сыновей и дочерей и помочь им осуществить все их благие начинания.

В этот день было принято печь печенье в форме жаворонков. Затем все собирались и шли на ярмарку, где участвовали в различных играх. Например, прыжки через костер, перетягивание каната, а победителей природа защищала от темных сил.

Ближе к вечеру начинали жечь костры. Считалось, если пламя было высокое, яркое и чистое, то жизнь в наступающем году будет счастливой и сытой. Завершали празднование тем, что катили с горы в реку горящие колеса – символы Солнца.

Обряды

В последний день гуляний сжигали чучело Марены. Этот обряд символизировал избавление от всего старого и ненужного. В современных реалиях не обязательно что-то сжигать. Достаточно собрать весь хлам, который просто пылится дома и выбросить вон.

Также в этот день принято было печь символ праздника – блины. Сами они напоминают по цвету и форме солнце. Сколько блинов испечешь, столько будет солнечных дней в году.

Когда блины печет девушка, нужно заметить: если первый получился удачно, то скоро быть ей сосватанной. Потом нужно следить, кто возьмет этот первый блин, чтобы съесть. Если мужчина, то первым родится у нее мальчик, если женщина – то девочка.

Приметы

Если облака быстро плывут по небу и высоко, погода в дальнейшем будет хорошей.

Если тепло 20 марта, то заморозков уже не будет.

А вот если на день весеннего равноденствия случается метель и снег ложится на поле волнами, будет хороший урожай хлеба и овощей.

Какая погода на равноденствие — такая и все следующие сорок дней будет.

Увидели, как летит стая птиц – к хорошему зерновому урожаю.

Что нельзя делать в День весеннего равноденствия

Нельзя в этот день думать о плохом и концентрироваться на негативе, иначе запрограммируете на это свое будущее.

Нельзя выяснять отношения, начинать конфликты, это привет к разрушению отношений. Эмоции гнева и агрессия приведет к появлению энергии разрушения в жизни, поэтому их следует избегать.

Скучать в День весеннего равноденствия нельзя ни в коем случае. Иначе вы проведете этот год в унынии и несчастье.

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