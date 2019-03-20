Католическая Пасха в 2019 году приходится на 21 апреля.

Пасха – великий праздник радости и празднования победы жизни над смертью. Несмотря на то, что традиции празднования Пасхи у католиков и православных несколько отличаются, суть праздника для всех верующих людей остается неизменной – воскресение Иисуса Христа.

После масштабной реформы календаря в 16 веке католическую и православную Пасху начали праздновать в разное время. Разница между празднованием может достигать несколько недель.

Как и у православных христиан, католической Пасхе предшествует 40-дневный Великий пост и Страстная неделя, которая начинается Вербным воскресеньем.

Празднование Пасхи начинается в Страстную субботу, когда в католических храмах проходит Навечерие Пасхи. По традиции, перед началом пасхального богослужения зажигают Пасхал – особую пасхальную свечу, огонь которой раздают всем христианам. Свечу зажигают на всех богослужениях Пасхальной недели.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Главный атрибут Пасхи – куриные яйца. Их традиционно красят в разные цвета (чаще всего – в красный) в честь библейской истории. Пасху католики считают семейным праздником, поэтому обязательно собираются за праздничным столом. Главными праздничными блюдами обычно являются кролик, индейка или курица.

Дети в праздничное утро начинают искать яйца пасхального Кролика, спрятанные в доме. Обязательным в этот день является посещение церкви. Оттуда приносят освященную воду и огонь, от которого зажигают свечи, чтобы очистить дом от злых духов.

Обычаи празднования Пасхи различны во всех странах. Некоторые католические государства не придерживаются Великого поста, кто-то считает, что в этот день следует посещать кладбище и поминать усопших, другие категорически против, поскольку праздник несет радость и жизнь.

В Италии на Пасху пекут “голубку”, в Восточной Польше едят окрошку с уксусом, а в Эквадоре – суп из 12 видов злаков. В Англии пекут пасхальные булочки hot cross buns, которые надрезают сверху крестом. Кроме того, по всей Европе хозяйки укладывают в плетеные корзиночки на молодую травку разноцветные яйца, игрушечных цыплят и шоколадных кроликов. Такие корзинки стоят на столике у дверей в течение всей Пасхальной недели.

Интересно, что во время пасхальных праздников католические священники не проводят обряд венчания. Только в Англии этот день является традиционным для свадебных церемоний.

Ранее Факты ICTV писали, что в 2019 году православные христиане будут праздновать Пасху 28 апреля.