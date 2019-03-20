Сегодня празднуют Международный день счастья, в который проводятся общественные и просветительские мероприятия.
Считается, что Международный день счастья празднуют именно 20 марта, поскольку тогда день и ночь длятся практически одинаковое время.
Таким образом члены Генеральной ассамблеи ООН хотели обратить внимание на то, что все люди имеют равные права.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Международным днем счастья в стихах и картинках.
Вас с днем счастья поздравляю,
Что хочу я вам сказать?
Ну, конечно, только счастья
Вам от сердца пожелать.
Пусть красивые мгновения
Наполняют вашу жизнь,
Сил, добра вам и терпения,
Чудным мигом дорожить.
***
Ищите счастье в мелочах,
В улыбках, в ясных, светлых днях,
В прекрасных, радостных мгновениях,
В чудесных, сладких сновидениях,
А утром — в кофе ароматном,
И в слове добром и приятном,
В случайной важной в жизни встрече,
В огнях, что зажигает вечер,
В объятиях, поцелуях нежных,
В дожде и солнце, вьюгах снежных:
Для счастья сто причин найдет
Лишь тот, что жизни вкус поймет!
***
Счастья бесконечного,
Счастья в жизни вечного,
Счастья долгожданного,
Нежного, желанного.
Счастья необъятного,
Теплого, приятного,
Счастья дорогого,
Близкого, родного.
Счастья вам и мира,
И просто быть счастливыми.
***
День счастья празднует Земля.
Сегодня все вокруг — друзья.
Как хорошо счастливым быть,
Смеяться, жить и не грустить.
Пусть счастье к вам приходит в дом,
Пусть будет всем уютно в нем,
Детей звенят пусть голоса,
Так будьте счастливы всегда!
***
Пусть уходят все ненастья
День международный счастья!
Пусть все сбываются мечты,
Здоровья, света, доброты.
Пусть печаль забудет Вас,
Улыбки будут каждый час.
Дома будет пусть светло
И от любви всегда тепло!
***
Быть счастливым — это просто
Видеть мира красоту,
Замечать луну и звезды,
Верить в сказку и мечту!
Я с Днем счастья поздравляю!
Ты в хорошее лишь верь,
И тогда, я уверяю,
Вмиг откроешь в счастье дверь!
***
К счастью стремится каждый,
Оно ведь как воздух, вода…
Счастливым нельзя быть дважды,
Лучше им быть всегда.
Пусть стороной обходят нас ненастья.
Друзья, я вам желаю только счастья!
***
В счастливый День придумали в ООН,
Что счастье нам приносит почтальон.
И поздравленьями завален Интернет.
Вот и тебе привет. Не говори, что счастья нет.
***
Незаметно счастье к нам приходит,
Но заметно всем, что есть оно.
Это чудо с нами происходит,
Если счастья День стучит в окно.
Я тебе желаю в день весенний
Счастья от себя не отпускать.
Или вновь в житейской карусели
За руку поймать его опять.
***
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К слову, ученые пришли к выводу, что гормон счастья серотонин помогает в усвоении новой информации.