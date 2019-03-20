Сегодня празднуют Международный день счастья, в который проводятся общественные и просветительские мероприятия.

Считается, что Международный день счастья празднуют именно 20 марта, поскольку тогда день и ночь длятся практически одинаковое время.

Таким образом члены Генеральной ассамблеи ООН хотели обратить внимание на то, что все люди имеют равные права.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Международным днем счастья в стихах и картинках.

Вас с днем счастья поздравляю,

Что хочу я вам сказать?

Ну, конечно, только счастья

Вам от сердца пожелать.

Пусть красивые мгновения

Наполняют вашу жизнь,

Сил, добра вам и терпения,

Чудным мигом дорожить.

***

Ищите счастье в мелочах,

В улыбках, в ясных, светлых днях,

В прекрасных, радостных мгновениях,

В чудесных, сладких сновидениях,

А утром — в кофе ароматном,

И в слове добром и приятном,

В случайной важной в жизни встрече,

В огнях, что зажигает вечер,

В объятиях, поцелуях нежных,

В дожде и солнце, вьюгах снежных:

Для счастья сто причин найдет

Лишь тот, что жизни вкус поймет!

***

Счастья бесконечного,

Счастья в жизни вечного,

Счастья долгожданного,

Нежного, желанного.

Счастья необъятного,

Теплого, приятного,

Счастья дорогого,

Близкого, родного.

Счастья вам и мира,

И просто быть счастливыми.

***

День счастья празднует Земля.

Сегодня все вокруг — друзья.

Как хорошо счастливым быть,

Смеяться, жить и не грустить.

Пусть счастье к вам приходит в дом,

Пусть будет всем уютно в нем,

Детей звенят пусть голоса,

Так будьте счастливы всегда!

***

Пусть уходят все ненастья

День международный счастья!

Пусть все сбываются мечты,

Здоровья, света, доброты.

Пусть печаль забудет Вас,

Улыбки будут каждый час.

Дома будет пусть светло

И от любви всегда тепло!

***

Быть счастливым — это просто

Видеть мира красоту,

Замечать луну и звезды,

Верить в сказку и мечту!

Я с Днем счастья поздравляю!

Ты в хорошее лишь верь,

И тогда, я уверяю,

Вмиг откроешь в счастье дверь!

***

К счастью стремится каждый,

Оно ведь как воздух, вода…

Счастливым нельзя быть дважды,

Лучше им быть всегда.

Пусть стороной обходят нас ненастья.

Друзья, я вам желаю только счастья!

***

В счастливый День придумали в ООН,

Что счастье нам приносит почтальон.

И поздравленьями завален Интернет.

Вот и тебе привет. Не говори, что счастья нет.

***

Незаметно счастье к нам приходит,

Но заметно всем, что есть оно.

Это чудо с нами происходит,

Если счастья День стучит в окно.

Я тебе желаю в день весенний

Счастья от себя не отпускать.

Или вновь в житейской карусели

За руку поймать его опять.

***

























Международный день счастья – лучшие поздравления / 6 фотографий

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К слову, ученые пришли к выводу, что гормон счастья серотонин помогает в усвоении новой информации.