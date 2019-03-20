Компания Apple представила второе поколение AirPods с беспроводным кейсом-зарядкой.

Второе поколение AirPods работает на 50% дольше без подзарядки, и поддерживают функцию голосового управления Siri.

Также повышено качество звучания AirPods благодаря новому процессору Apple H1. Он ускоряет подключение к устройствам.

Дизайн AirPods не изменился и сохранил прежние размеры.

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AirPods будут продаваться как со стандартным зарядным чехлом, так и с новым, который поддерживает беспроводное питание по стандарту Qi.

К слову, кейс с беспроводной зарядкой к уже имеющимся наушникам можно приобрести отдельно.

Ранее Apple представила две новые модели планшетов iPad mini 2019 и iPad Air, которые получили поддержку стилуса Pencil.

Источник: Apple