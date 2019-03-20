Компания Apple представила второе поколение AirPods с беспроводным кейсом-зарядкой.
Второе поколение AirPods работает на 50% дольше без подзарядки, и поддерживают функцию голосового управления Siri.
Также повышено качество звучания AirPods благодаря новому процессору Apple H1. Он ускоряет подключение к устройствам.
Дизайн AirPods не изменился и сохранил прежние размеры.
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AirPods будут продаваться как со стандартным зарядным чехлом, так и с новым, который поддерживает беспроводное питание по стандарту Qi.
К слову, кейс с беспроводной зарядкой к уже имеющимся наушникам можно приобрести отдельно.
Ранее Apple представила две новые модели планшетов iPad mini 2019 и iPad Air, которые получили поддержку стилуса Pencil.
Источник: Apple