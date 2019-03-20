В Пасху принято разговляться, поэтому в этот день накрывают богатый стол. Факты ICTV собрали лучшие рецепты пасхальных блюд.

Кроме куличей и яиц, третье место на пасхальном столе занимают мясные блюда – буженина, холодец, домашняя колбаса. Не обойтись и без рыбы, салатов, закусок и выпечки.

Читайте: Какого числа Пасха 2019

Салат Пасхальный

Ингредиенты:

– 2 небольших окорочка;

– 3 картофелины, сваренных в мундире;

– 1-2 морковки, сваренных в мундире;

– 4 яйца, сваренных вкрутую;

– 0,5 стакана чернослива;

– 0,5 стакана грецких орехов;

– 50 г сыра;

– майонез;

– виноград для украшения.

Приготовление:

Окорочка отварить, отделить мясо от костей и нарезать мелкими кубиками. Очистить картошку и морковку. Натереть на терке. Очистить яйца и разделить на белки и желтки. Чернослив залить кипятком, оставить на 10 минут. Затем слить воду и мелко нарезать. Порубить орехи. Натереть на терке сыр.

Выложить салат слоями:

1 слой – картошка

2 слой – мелко нарезанная курица

3 слой – чернослив

4 слой – орехи

5 слой – белки

6 слой – морковка

7 слой – сыр

8 слой – желтки

Все слои промазать майонезом. Если хотите, слой из курицы можно посолить и поперчить.

Салат поставить на ночь для пропитки в холодильник (обязательно накройте, чтоб не подсох). Перед подачей на стол украсить нарезанным виноградом, имитирующим пасхальные яйца. С помощью майонеза сделать надпись.

Пасхальный пирог-сэндвич

Ингредиенты:

– дрожжевой лаваш (5 штук);

– средний огурец;

– 6 ломтиков семги слабосоленой;

– 300 г сливочного сыра;

– 100 г плавленого сырка;

– несколько веточек укропа;

– 1 ч. л. лимонного сока;

– 2 редиски;

– яйцо куриное;

– 3 перепиленых яйца;

– пучок зеленого лука;

– соль и перец по вкусу;

– четверть морковки;

– несколько горошин черного перца.

Приготовление:

Смешать сливочный сыр с плавлеными сырками до получения однородной массы. Добавить лимонный сок, немного посолить и поперчить. Разделить массу на 2 части, в одну из их добавить нарубленный укроп.

Огурец нарезать тонкими кружочками. Из лаваша вырезать ровные квадраты, которые будут основой пирога.

На лаваш намазать приготовленную смесь с укропом и сверху равномерно распределить кружочки огурца. Накрыть вторым лавашем, также смазать его и выложить ломтики семги. Повторить, чередуя слои.

Обмазать пирог оставшейся сырной смесью без укропа. По бокам украсить перьями зеленого лука, а сверху создать композицию из предварительно отваренных в кипящей подсоленной воде куриных и перепелиных яиц. Их нужно украсить, вырезав из моркови элементы декора, дополнив горошинками черного перца и нарезанным тонкими кружочками редиски.

Заливные яйца

Ингредиенты:

– 10 скорлупок от яиц;

– 2 стакана мясного соленого бульона;

– 20 г желатина;

– 1 свежий перец;

– 1 маленькая банка кукурузы;

– 300 г ветчины;

– зелень.

Можно использовать любой наполнитель: рыбу, курицу, мясо.

Приготовление:

Подготовим скорлупу. Для этого тщательно вымыть яйца, сделать отверстие с тупой стороны яйца, вылить содержимое (оно не понадобится для этого блюда), промыть внутри. Высушить заготовки.

Замочить желатин на 10 минут. Подогреть его до полного растворения (не кипятить), смешать с бульоном. Процедить. Нарезать кубиками перец, ветчину. Слить воду с кукурузы.

Уложить все слоями. Залить бульоном. Убрать в холод.

С застывших яиц очистить скорлупу как с вареных. Украсить, подать в качестве холодной закуски.

Говядина, запеченная в духовке

Ингредиенты:

– 1 кг постной говядины;

– соль, перец черный молотый по вкусу;

– 4 зубчика чеснока.

Приготовление:

Говядину помыть, вытереть насухо салфеткой. Натереть солью, специями, чесноком, завернуть в фольгу и поместить в духовку. Запекать примерно 1,5-2 часа (в зависимости от жесткости мяса) при температуре 180–200 градусов.

Запеченные куриные крылышки

Ингредиенты:

– 2 кг куриных крылышек;

– оливковое масло экстра вирджин;

– 1 ст. л. молотой сладкой паприки;

– морская соль среднего помола;

– свежемолотый перец;

– 2–3 веточки розмарина или тимьяна.

Приготовление:

У крылышек удалите первую фалангу, оставшееся крыло разрежьте пополам в суставе.

Приготовьте маринад из соли, черного перца, паприки и оливкового масла в таком количестве, чтобы хватило смазать все крылышки. Маринуйте от 1 до 12 часов.

Разогрейте духовку с включенным грилем до 230°С. На противень насыпьте слой соли, положите листочки тимьяна или розмарина и перемешайте. Установите в противень решетку и разложите на нее крылышки.

Запекайте крылышки до румяной корочки с обеих сторон, один раз перевернув, примерно 25 минут. Подавайте горячими.

Пасхальное медовое печенье

Ингредиенты:

– 5 ст. л. меда;

– 4 яйца (1 белок – для глазури, остальное – в тесто);

– стакан сахара;

– 3 ст. л. сливочного масла;

– 3 стакана муки;

– 2 ч. л. соды;

– 200 г сахарной пудры;

– 0,5 ч. л. лимонного сока (для глазури, но можно и без него).

Приготовление:

Растопить на водяной бане мед, масло и сахар. Добавить соду и размешивать 2 минуты. Добавляем яйца и муку, и замешиваем тесто. Оно должно быть довольно мягким, но не липнуть к рукам. По желанию, можно вместе с мукой добавить специи – корицу, кардамон, имбирь, цедру лимона.

Посыпаем стол мукой и раскатываем тесто толщиной 0,5 см, вырезаем фигурки из теста. Можно сделать в форме яйца, зайцев, бабочек – зависит от того, какие формочки для печенья у вас есть.

Выкладываем печенье на противень и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до слегка коричневатого цвета. Печенье выпекается довольно быстро, следите за духовкой.

Глазурь делается очень просто. Разбалтываем в глубокой мисочке белок и добавляем к нему лимонный сок и частями сахарную пудру. Должна получиться смесь по густоте как сметана.

Делим глазурь на 3-4 части и будем ее красить. Если у вас нет пищевых красителей, воспользуемся тем, что есть под рукой. Свекольный сок, морковный сок, зеленка. Добавьте по капельке в разные мисочки, размешайте и получите глазурь разных цветов.

А теперь разрисуем остывшие печенья. Можно это сделать с помощью кондитерского шприца с тонкой насадкой, а можно выложить глазурь в файловый пакетик и немножечко отрезать его уголок. Печенья можно покрыть белой глазурью, а цветной рисовать узор.

Когда глазурь на печенье высохнет, подаем его к столу.

Царский пасхальный кулич

Ингредиенты:

– 750 мл молока;

– 50 г свежих дрожжей;

– 20 яиц;

– 350 г сливочного масла;

– 100 г маргарина;

– 350 г жирной сметаны;

– 50 мл водки или коньяка;

– 500 г сахара;

– 2 г ванилина;

– 0,5 ч. л. мускатного ореха;

– 1 200 г муки.

Приготовление:

Подогреть половину молока, залить 3 ст. л. муки. Перемешать и поставить в теплое место на час.

В стакане теплого молока развести дрожжи, добавить стакан муки и молоко с мукой. Поставить в тепло на 3 часа.

Яичные желтки растереть с сахаром, смешать с оставшимся молоком и опарой.

Добавить 2 стакана муки и замесить тесто. Поставить в теплое место на час.

Добавить сливочное масло, маргарин, сметану, алкоголь, пряности и взбитые в пену белки. Всыпать оставшуюся муку, замесить тесто и поставить в тепло еще на час.

Тесто разложить по формам, застеленным пергаментом, наполняя примерно наполовину. Дать постоять полчаса.

Выпекать куличи 40-50 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей остудить, покрыть глазурью.

Ранее мы публиковали календарь питания в Великий пост по дням.