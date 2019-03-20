Что объединяет всех богачей на планете. Есть знаки гороскопа более успешные других, а кто-то аутсайдер у звезд. Оказывается, нет. Шансы сколотить состояние есть у всех.

Дни, в которые надо начинать денежные дела имеют огромное значение.

– 21 число – это день весеннего равноденствия с него начинались всегда какие-то подвижки. Бизнесом люди начинали заниматься. С этого момента дела пойдут более успешно.

Каким должен быть ваш кошелек?

Секреты кошелька – пространство, чтобы купюры чувствовали себя свободно. Относительно цветов, то лучше выбрать красный, зеленый все виды коричневого или с позолотой. Напоследок кусок змеиной кожи – лучший талисман.

Что будет способствовать успеху на рабочем месте?

Чтобы успех в делах непременно был, мастер фэншуй советует никогда не ставить стол лицом к стене. Бумаги лучше раскладывать только с правой стороны. Развить лидерские качества вам поможет дракон. Зеленый каменный слон с любого материала защитит от конфликтов с партнерами и конкурентами. Ну, а сами деньги привлечет горный хрусталь.

Тренер Николай Латанский составил собственную формулу успеха и учит даже бизнесменов. Лишь 10% успеха составляют знания, 40% способ мышления, но большинство зависит от окружения.

– Если мы окружаем себя людьми, которые живут на 5-10 тысяч в месяц, то нельзя удивляться, что у нас денег не больше, чем 5-10 тысяч. Нужно позволить себе расстаться со старым окружением.

Он советует не ставить большие цели вроде быстрая карьера или миллионные состояния в нереально низкие сроки. Есть риск разочароваться в себе. Ко всему лучше идти настойчиво, но маленькими шагами.

Ну, а самый главный совет – побольше общаться с теми, кто уже достиг цели.



Собственное дело обязательный элемент успеха. Работая, как говорится на дядю, капитал не сколотить.

Как попасть в десятку с выбором деятельности, чем лучше заняться?

Здесь надо уделить время изучению конкурентов. Если их нет вообще, идея уникальна – успех придет обязательно.

Последнее модное веяние – пассивный доход. Инвестирование денег в акции, колебания курсов валют, цены на нефть.

Куда стоит инвестировать?

Популярный способ депозит, но проценты невелики. А вот государственные облигации это то, что принесет прибыли больше – 20%. Ну, а то, что в основном продают на фондовых рынках, то есть акции различных известных и не очень компаний, эксперт советует не покупать. Риски могут быть неоправданными.

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Есть ли у богачей специальный ген? И на чем базируется их успех.

Первое – в выборе любимого дела.

Умение договариваться и контактировать с людьми на втором месте. Быть настойчивым, но не конфликтным. Обладать харизмой. В это трудно поверить, но с ней не рождаются, ее вполне реально воспитать.

Ну и главное помнить – собственное дело обычно затягивает так, что можно забыть о близких людях. А они и есть главная поддержка и опора.

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