Власть Амстердама ужесточила правила проведения мероприятий в центре города и запретила экскурсии по кварталу красных фонарей.

Квартал красных фонарей – знаменитое место Амстердама, но с 1 января 2020 экскурсии там будут запрещены.

По новым правилам, район Де-Валлен, более известный под названием квартал красных фонарей, больше не будет местом для туристических экскурсий.

Такие меры призваны усилить безопасность столицы Нидерландов, потому что более 1 тыс. организованных групп еженедельно проводят экскурсии в центре квартала красных фонарей.

– Сейчас уже не время рассматривать секс-работников как туристическую достопримечательность и что-то особенное, – отметил городской консул Олдерман Коцк.

Чиновники считают, что эти ограничения позволят разгрузить центр города и сделать его более спокойным.

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Под запрет попадают также экскурсии по пабам и барам.

В прошлом году муниципалитет уже усиливал контроль над группами туристов в районе красных фонарей, поэтому теперь гид должен иметь соответствующие документы и ограниченное количество туристов.

Напомним, в Амстердаме демонтировали самую популярную инсталляцию – бело-красная надпись I Amsterdam, которая простояла перед Рейксмузеем более 10 лет.