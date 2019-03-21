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Гороскоп на сегодня, 21 марта

Каким будет 21 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Сегодняшний день хорошо подойдет того, чтобы заняться лечением и укреплением здоровья.

Забота о близких также станет важным фактором в этот день.

Желательно отложить дела, которые связаны с крупными инвестициями и финансированием. Возможны задержки в юридических делах.

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Желание творить добро сегодня неуместно. Лучше использовать его для отдыха или творчества.

Благоприятной сегодня считается стрижка волос, надевание новой одежды и украшений.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на март 2019 года для всех знаков зодиака.

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