Ко Всемирному дню поэзии Факты ICTV собрали 10 стихов, которые помогут завоевать внимание и добиться расположения любой красотки.
Во Всемирный день поэзии пора отказаться от таких банальных фраз для пикапа девушек, как:
Вашей маме зять не нужен?
Ваши родители не террористы? Вы такая бомба!
Ваш папа не рыбак? Откуда у него такая русалка?
Девушка, Вы Google? Я нашел в Вас все, что искал!
Ваши родители пираты? Иначе откуда у них такое сокровище?
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Забудьте эти фразы. Подобные подкаты не работают. Они не помогут вам познакомится с девушкой, но гарантировано выставят в ее глазах не в лучшем свете.
Пора переходить на более сложный уровень – пикап в стихах.
Факты ICTV собрали десять произведений.
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Красавица, остановись хотя бы на мгновенье,
Позволь увидеть свет твоих очей,
Твою улыбку, изящество движений,
Неповторимость грации твоей.
♥ ♥ ♥
Моя любовь к тебе чиста,
Я просто верю в чудеса.
Тебя я не хочу терять,
Хочу тебя я обнимать.
♥ ♥ ♥
Красавица, присядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.
♥ ♥ ♥
Люблю тебя, ты смысл жизни,
И без тебя не спится по ночам,
Я по тебе всегда скучаю,
И никому тебя я не отдам.
♥ ♥ ♥
Ты моя радость, это точно знаю,
И без тебя не интересна жизнь,
И о тебе порой мечтаю,
Тебя прошу, ты ночью мне приснись.
♥ ♥ ♥
Тебе я о любви скажу,
Жить без тебя я не могу,
Ты нравишься мне очень,
Хочу быть рядом днем и ночью!
♥ ♥ ♥
Хочу тебя оберегать,
И лишь с тобою засыпать,
Хочу о чувствах говорить,
И лишь с тобою рядом быть!
♥ ♥ ♥
Встречать с тобой рассветы,
И слать тебе приветы,
За звездами с тобой следить,
В гармонии всю жизнь прожить.
♥ ♥ ♥
Ты улыбнешься — звезды тают,
Как поцелуи на устах.
Глядишь — и небеса играют
В твоих божественных глазах.
♥ ♥ ♥
Постой, таинственная незнакомка,
Божественная роза среди блеклых трав!
Позволь увидеть мне твою улыбку,
Услышать имя той, что видел я во снах.