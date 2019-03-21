Ко Всемирному дню поэзии Факты ICTV собрали 10 стихов, которые помогут завоевать внимание и добиться расположения любой красотки.

Во Всемирный день поэзии пора отказаться от таких банальных фраз для пикапа девушек, как:

Вашей маме зять не нужен?

Ваши родители не террористы? Вы такая бомба!

Ваш папа не рыбак? Откуда у него такая русалка?

Девушка, Вы Google? Я нашел в Вас все, что искал!

Ваши родители пираты? Иначе откуда у них такое сокровище?

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Забудьте эти фразы. Подобные подкаты не работают. Они не помогут вам познакомится с девушкой, но гарантировано выставят в ее глазах не в лучшем свете.

Пора переходить на более сложный уровень – пикап в стихах.

Факты ICTV собрали десять произведений.

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Красавица, остановись хотя бы на мгновенье,

Позволь увидеть свет твоих очей,

Твою улыбку, изящество движений,

Неповторимость грации твоей.

♥ ♥ ♥

Моя любовь к тебе чиста,

Я просто верю в чудеса.

Тебя я не хочу терять,

Хочу тебя я обнимать.

♥ ♥ ♥

Красавица, присядем рядом,

Поглядим в глаза друг другу.

Я хочу под кротким взглядом

Слушать чувственную вьюгу.

♥ ♥ ♥

Люблю тебя, ты смысл жизни,

И без тебя не спится по ночам,

Я по тебе всегда скучаю,

И никому тебя я не отдам.

♥ ♥ ♥

Ты моя радость, это точно знаю,

И без тебя не интересна жизнь,

И о тебе порой мечтаю,

Тебя прошу, ты ночью мне приснись.

♥ ♥ ♥

Тебе я о любви скажу,

Жить без тебя я не могу,

Ты нравишься мне очень,

Хочу быть рядом днем и ночью!

♥ ♥ ♥

Хочу тебя оберегать,

И лишь с тобою засыпать,

Хочу о чувствах говорить,

И лишь с тобою рядом быть!

♥ ♥ ♥

Встречать с тобой рассветы,

И слать тебе приветы,

За звездами с тобой следить,

В гармонии всю жизнь прожить.

♥ ♥ ♥

Ты улыбнешься — звезды тают,

Как поцелуи на устах.

Глядишь — и небеса играют

В твоих божественных глазах.

♥ ♥ ♥

Постой, таинственная незнакомка,

Божественная роза среди блеклых трав!

Позволь увидеть мне твою улыбку,

Услышать имя той, что видел я во снах.