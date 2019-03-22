Каким будет 22 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 22 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Пятница и ближайшие выходные могут быть весьма непредсказуемыми на события. Лучше всего посвятить это время отдыху, можно почитать книгу, посмотреть добрый фильм.

Важные и значимые дела лучше перенести на следующую неделю. В отношениях возможны неадекватные реакции, поэтому как в семье, так и в бизнесе стоит спокойнее воспринимать происходящее, не придавая этому слишком большого значения.

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Вопросы по строительству, ремонту также лучше отложить. Возможны неполадки, загвоздки с транспортом и другой техникой.

Желательно много гулять на свежем воздухе, можно погрузиться в творчество. Хорошо побаловать себя чем-то эстетическим и вдохновляющим.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на март 2019 года для всех знаков зодиака.