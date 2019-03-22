Продажи смартфона Huawei Y6 2019 начнутся 29 февраля в фирменных магазинах.

Huawei объявила о начале продаж новой модели смартфонов молодежной линейки Huawei Y6 2019. Реализация смартфонов начнется 29 апреля в фирменных магазинах и крупных розничных сетях Украины.

Модель представят в трех цветах: черном глянцевом, синем матовом и коричневом цвете с кожаной текстурой. Вес смартфона – 150 граммов. Усилитель мощности SuperSound повышает громкость динамиков на 6 дБ, также смартфон может проигрывать музыку в течение 73 часов.

Основная камера – 13 Мп, а фронтальная – 8Мп.

Смартфоны в синем и черном цветах будут стоить 3999 грн, а в коричневом – 4199грн. Устройство оснащено 6,09 дюймовым дисплеем Dewdrop на основе IPS-матрицы с разрешением 1560 × 720 пикселей и соотношением сторон 19,5: 9.









Huawei Y6 2019: характеристики, цена и дата продаж / 2 фотографии

Устройство имеет четырехъядерный процессор MediaTek MT6761. Оперативная память составляет 2 ГБ, емкость хранилища данных – 32 ГБ, при этом ее можно расширить за счет карт памяти microSD емкостью до 512 ГБ.

Читайте: Huawei подала в суд на правительство США

Модель Huawei Y6 2019 оснащена аккумулятором емкостью 3020 мАч, которая поддерживает разумную технологию энергосбережения.

Напомним, компания Apple представила второе поколение AirPods беспроводной кейсом-зарядкой.