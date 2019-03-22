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Microsoft назвала дату “смерти” Windows 7

Windows 7 перестанет получать техподдержку менее чем через год.

Microsoft назвала дату “смерти” Windows 7

Компания Microsoft обьявила, что датой прекращения поддержки операционной системы Windows 7 станет 14 января 2020 года.

Разработчик отмечает, что после этой даты пользователи Windows 7 (дата выпуска – 2009 год) смогут получать техпомощь и автообновления лишь в том случае, если перейдут на Windows 10.

Компания также подчеркивает, что Windows 7 после указанного срока станет небезопасной, так как прекратятся обновления безопасности.

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Вместе с тем, спецверсии Windows 7 Embedded, к примеру, для кассового оборудования продолжат поддерживаться.

Напомним, в прошлом году на выставке E3 Microsoft показала анонсы компьютерных игр.

Источник: Microsoft

Фото: Dreamstime

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