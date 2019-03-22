Сегодня празднуется Международный день таксиста, который отмечают представители этой профессии.

22 марта в 1907 году на улицах Лондона появились автомобили со специальными счетчиками, которые назывались таксиметры.

Потому такой городской транспорт начали называть такси, а водителей – таксистами.

Первые такси были зеленого и красного цветов, а традиционный желтый появился благодаря основателю компании Hertz Corporation Джону Хертцу.

Именно он перекрашивал такси в желтый цвет. Из-за того, что они сильно выделялись из потока машин, практику желтых автомобилей взяли почти все такси-компании.

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Есть и некоторые интересные особенности у такси в разных уголках мира.

Так, в Японии такси не перевозит больше трех человек и берет за поездку немалые деньги. Но пребывание в авто сделано максимально удобным, да и водитель не будет надоедать разговорами.

В США такси раскрашены в традиционный желтый цвет. Здесь вам не удастся посидеть возле водителя, поскольку пассажиров перевозят на заднем сидении, которое ограждено перегородкой с окном.

Такси Израиля нетипично окрашены в белый цвет и работают даже в те дни, когда все отдыхают. Также в этой стране придется дополнительно платить за заказ такси по телефону, проезд в праздники и ночное время.

У традиционных кэбов в Англии действуют свои незамысловатые правила. Водитель будет отделен от пассажиров перегородкой, а багаж разместят спереди. Также есть мини-версии традиционных такси, в которых помещается 4 человека. В обычных кэбах могут ехать 5 человек.

За баранкой жизнь твоя

День за днем проходит.

Каждый важный разговор,

Сев к тебе, заводит.

В день таксиста пожелаю

Ни гвоздя, ни жезла.

Чтобы грусть-печаль твоя

Навсегда исчезла.

***

Всех таксистов поздравляю

С их прекрасным днем.

Пусть зеленым только светит

Светофор вам огоньком.

Счастья вам, дорог открытых

И в работе и в судьбе.

Чтоб всегда уютно было

На своем стальном коне.

***

Тебя поздравлю я, таксист,

Сегодня день твой, оптимист,

Ты людям очень помогаешь,

В любой район их доставляешь.

Тебя люблю и уважаю,

Здоровья крепкого желаю,

И пусть в дороге круглый год

Тебе с клиентами везет!

***

В День таксиста денег будет много

И чиста как стеклышко дорога,

И гаишник будет крепко спать,

И накроют стол жена и мать,

И дождутся дети после смены,

И начнутся в жизни перемены,

Как в природе новая весна.

Жми на газ, пошли все беды на…!

***

Если мы спешим куда-то,

Выручаешь ты, таксист.

Пусть растет твоя зарплата,

Путь же будет ровен, чист!

А еще всех благ желаем

И ни жезла, ни гвоздя.

С Днем таксиста поздравляем

В этот добрый час тебя!

***

Тебе желаю в День таксиста

Всегда успешно таксовать,

И довозить клиентов быстро,

Чтоб чаевые получать!

Пускай тебя твоя машина

Не смеет в жизни подводить!

Пусть будет полон бак бензина,

Чтоб ты клиентов мог возить!

***

Эх, нелегка профессия таксиста,

Хоть рядом музыка любимая всегда.

А вы попробуйте за месяц рейсов 300

Проехать вдоль по улицам туда-сюда.

Душевность их, простые разговоры,

Ночные ездки, знание дорог —

Непросто это. Будут пусть здоровы

Таксисты все и ты, коль выбрать смог

Профессию такую, путь нескорый.

К слову, в Киеве водитель такси уснул на несколько секунд и врезался в фонарный столб.