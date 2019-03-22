22 марта в северных и восточных областях Украины пройдут дожди.
Также осадки ожидаются в Житомирской, Ровенской, Луцкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.
На остальной территории страны без существенных осадков.
Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 1-5° тепла. В восточных областях до 1° мороза.
Днем столбики термометров покажут 9-12° выше нуля. В восточных областях несколько прохладнее – от 5° до 8° тепла.
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В Киеве сегодня пройдут дожди.
Температура ночью 3-5° тепла, а днем воздух прогреется до 9-11° выше нуля.
К слову, на выходных в Украине ожидается потепление и сухая погода.
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