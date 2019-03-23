Каким будет 23 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 23 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

День не способствует важным начинаниям и активным социальным контактам. Желательно найти время на качественный отдых, как следует перезагрузиться. Если есть возможность, хорошо отключиться от всего внешнего, в том числе от интернета и гаджетов. Побыть наедине, почувствовать себя и свое тело. Мауна, практика молчания, может принести силы и озарения. Все происходящее сегодня рекомендуется подвергнуть анализу.

Стоит исключить интоксикации, выбирать легкую, натуральную и полезную еду. Любое агрессивное и деструктивное поведение неуместно и, скорее, может нанести вред.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений, брать и давать деньги в долг.

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К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю с 18 по 24 марта.