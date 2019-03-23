Рабочая неделя подходит к концу и впереди ждут выходные! Факты ICTV расскажут, куда пойти в этот уик-энд.

Киевляне смогут посетить безумное выступление Томми Кэша или оторваться на крутой вечеринке самого танцевального дуэта Sofi Tukke.

Также можно отправиться на лирический вечер Веры Полозковой.

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Факты ICTV собрали самые интересные события.

Junior Fashion Week

КВЦ Парковый

21-24 марта, 13.00

Стоимость: 300-600 грн

Купить билеты можно тут

Кто сказал, что Париж – столица моды? Киев тоже претендует на это звание – и не без причины. В конце марта в столице пройдет Junior Fashion Week, посвященный детской моде и всему, что с ней связано.

В течение четырех дней в КВЦ Парковый можно будет приобрести новые коллекции лучших отечественных и зарубежных брендов, узнать, что будет стильным в следующем сезоне, подобрать симпатичные аксессуары для маленьких модников.

Кроме того, покупая билет вы получаете возможность посетить презентацию новой коллекции одежды не только украинских дизайнеров, но и например знаменитого французского бренда Petit Bateau.

Томми Кэш

Atlas

23 марта, 19.00

Стоимость: 701 – 1500 грн

Купить билеты можно тут

Томми Кэша называют самым популярным рэпером Балтии и обожают в Украине. Однажды он уже был у нас – на фестивале ZaxidFest, но столицу посетит впервые.

Уникальный стиль является главной фишкой Томми Кэша. Спортивные костюмы, ковры на стене – все эти образы знакомы жителям СНГ и они присутствуют в его необычных клипах.

Песни Кэша написаны на английском и исполняются с жутким акцентом, что является особенностью рэпера.

Томми Кэш представит украинским поклонникам новый альбом YES, который вышел 30 ноября.

Музыкальный арт-перформанс Голос воды

Контрактовая площадь

23 марта, 19.30

Вход свободный

К международному Дню Воды прозвучит первая симфония, созданная природной водой совместно с известными украинскими музыкантами The Maneken, Onuka, Dakha Brakha и Katya Chilly.

Перформанс будет поддержан живым выступлением всех участников проекта и масштабным световым шоу от Front Pictures.

Специально для проекта были созданы уникальные музыкальные инструменты, на которых свою мелодию играет живая природная вода карпатских водопадов, горных рек и озер.

Toto Cutugno & Lords of the Sound

Дворец Украина

23 марта, 19.00

Стоимость: 650-6000 грн

Купить билеты можно тут

На выходных у киевлян появится невероятно редкая, но замечательная возможность услышать на одной сцене легенду итальянской эстрады Тото Кутуньо и любимый симфонический оркестр украинский Lords of the Sound.

На счету великого исполнителя 18 альбомов, поэтому нельзя точно предсказать, что именно из любимых композиций можно услышать на его концерте.

Музыка целой эпохи в сопровождении известного украинского оркестра ждет своих слушателей во Дворце Украина.

Sofi Tukker

Atlas

24 марта, 20.00

Стоимость: 1090-2600 грн

Купить билеты можно тут

Джангл-поп с ритмами босса-нова – под музыку Sofi Tukker невозможно стоять на месте, ноги сами просятся танцевать.

2018 для творческого дуэта Софи Гаул-Верди и Такера Галперна оказался не просто продуктивным, а феноменально удачным. Все началось с выхода дебютного альбома Treehouse, две песни с которого номинировали на премию Грэмми.

Их музыку использовали в рекламе Apple и FIFA 18, а продюсеры многих голливудских фильмов хотели бы привлечь их песни для саундтрека.

Сейчас Sofi Tukker на гребне волны, поэтому пропускать выступление самого танцевального дуэта нельзя.

Вера Полозкова

Октябрьский дворец

24 марта, 20.00

Стоимость: 280-1850 грн

Купить билеты можно тут

Вы сомневаетесь, что современная поэзия существует и становится массово популярной среди украинцев? Поверьте, поэты прекрасно себя чувствуют, а их творчество становится популярной с невероятной скоростью.

Теперь каждый человек имеет возможность поделиться своим творчеством в интернете – когда-то именно так начинала одна из самых известных поэтесс СНГ Вера Полозкова.

Между блогом в ЖЖ и выступлением на большой сцене Октябрьского дворца прошло много лет, но очаровательная любовная лирика талантливой женщины нашла своего читателя. И поклонников ее творчества так много, что билеты лучше брать заранее.

Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.