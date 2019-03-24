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Гороскоп на сегодня, 24 марта

Каким будет 24 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Первая половина дня способствует наведению порядка – как в доме, так и во взаимоотношениях.

Победа над врагами – девиз сегодняшнего дня.

При этом к врагам можно отнести и внутренние страхи, и вредные привычки.

Вечер, после 18.22, лучше посвятить созидательной деятельности.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2019

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю с 18 по 24 марта.

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