Каким будет 24 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Первая половина дня способствует наведению порядка – как в доме, так и во взаимоотношениях.

Победа над врагами – девиз сегодняшнего дня.

При этом к врагам можно отнести и внутренние страхи, и вредные привычки.

Вечер, после 18.22, лучше посвятить созидательной деятельности.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.

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К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю с 18 по 24 марта.