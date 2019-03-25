Компания Apple представила стриминговый сервис Apple TV+. Платформа будет доступна в более чем в 100 странах.
На презентации компания Apple представила стриминговый сервис Apple TV+, на котором будет размещаться уникальный контент.
О фильмах и проектах, которые будут представлены на сервисе, рассказали их творцы: Стивен Спилберг, Риз Уизерспун, Стив Каррэлл, Джейсон Момоа и Опра Уинфри.
Ранее сообщалось, что на платформе появится шоу с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, перезапуск Удивительные историй от Спилберга и другие сериалы и фильмы.
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На презентации особое внимание уделили Опре Уинфри. Она представила собственное шоу на Apple TV+.
Обновленный сервис Apple TV будет доступен на macOS и появится в смарт-телевизорах Samsung и LG.
лица Apple TV+ pic.twitter.com/DV9WNI0itU
— Tapas&Tango (@atticus_flinch) 25 марта 2019 г.
Ранее Факты ICTV писали, что компания Apple презентовала две новые модели планшетов iPad mini 2019 и iPad Air, которые получили поддержку стилуса Pencil.