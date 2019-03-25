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Apple TV+ представили Стивен Спилберг, Дженнифер Энистон и Джейсон Момоа

Компания Apple представила стриминговый сервис Apple TV+. Платформа будет доступна в более чем в 100 странах.

Apple TV+

На презентации компания Apple представила стриминговый сервис Apple TV+, на котором будет размещаться уникальный контент.

О фильмах и проектах, которые будут представлены на сервисе, рассказали их творцы: Стивен Спилберг, Риз Уизерспун, Стив Каррэлл, Джейсон Момоа и Опра Уинфри.

Ранее сообщалось, что на платформе появится шоу с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, перезапуск Удивительные историй от Спилберга и другие сериалы и фильмы.

Читайте: Презентация Apple: Arcade, Apple Card и TV+

На презентации особое внимание уделили Опре Уинфри. Она представила собственное шоу на Apple TV+.

Обновленный сервис Apple TV будет доступен на macOS и появится в смарт-телевизорах Samsung и LG.

Ранее Факты ICTV писали, что компания Apple презентовала две новые модели планшетов iPad mini 2019 и iPad Air, которые получили поддержку стилуса Pencil.

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