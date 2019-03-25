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Два месяца в постели: NASA запустило необычный эксперимент

NASA и ESA начали эксперимент, в ходе которого планируется изучить влияние искусственной гравитации на людей.

Дослідження

NASA и ESA начали эксперимент по изучению влияния искусственной гравитации на людей, во время которого добровольцы проведут 60 дней в постели.

Участники эксперимента будут находиться в Немецком аэрокосмическом центре и проведут 60 дней в постели под наклоном. Это должно обеспечить отток крови от головы.

Ежедневно некоторые добровольцы будут находиться в центрифуге, чтобы обеспечить приток крови к верхней части тела.

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Ученые хотят понять, как астронавты смогут сохранить тонус мышц с помощью искусственной гравитации.

К слову, 29 марта женская команда впервые в истории выйдет в открытый космос.

Фото: ESA

Источник: Engadget

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