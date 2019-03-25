Каким будет 25 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День подходит для большинства созидательных дел. Можно планировать групповую деятельность, но т.к. эмоциональное восприятие окружающего пространства достаточно обострено, лучше выбирать группу людей, с которыми можете чувствовать себя безопасно и доверительно. Можно уделить время вопросам оздоровления и целительства.

Могут быть весьма успешными новые знакомства и завязывание новых отношений. Весьма привлекательными могут быть вопросы астрологии, оккультных наук, эзотерики – если есть к этому интерес, то обучение и познание в этой сфере могут быть весьма познавательными и полезными.

Сильно перенапрягаться физически не стоит, полезно умеренное распределение сил. Конфликты и агрессия сегодня нежелательны, предпочтение лучше отдать спокойным размышлениям, или, например, изучению природы.

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К слову, ранее мы публиковали гороскоп на неделю с 25 по 31 марта.