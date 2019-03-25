Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 25 по 31 марта составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Марина Скади – профессиональный астролог, публицист, консультант, ведущая тренингов и семинаров. Марина занимается практической астрологией с 2007 года, а с 2015 года ведет обучение.

Гороскоп для Овнов

Положительные импульсы во всех отношениях. Больше отдыха и развлечений. Возрастает творческий подъем, оптимизм и жизнедеятельность, что существенно поможет при необходимости решения дел в этот период. В жизни происходят важные перемены, и если удастся их проанализировать, можно сделать хорошую закладку на весь последующий год. Может отмечаться уменьшение симптомов текущих болезней. Однако энергичность и радостное настроение тоже могут пойти на спад.

Гороскоп для Тельцов

Полученные ранее знания сможете использовать в своей профессиональной деятельности или же в работе по совместительству. Этот период наиболее благополучный для завершения деловых переговоров, подписания соглашений и для творчества во всех сферах интересов, которые уже обговаривались. Вам удастся эффектно выразить ваши идеи, оптимальным образом организовать применение умственного потенциала ваших сотрудников. Работа с документами, возможно, доставит хлопоты, но завершится удачно.

Гороскоп для Близнецов

Увеличение жизненной силы и трудоспособности, собственные идеи будут приведены в действие. Обстоятельства складываются в вашу пользу. Возможно, коллектив или начальство возложит на вас некоторые обязанности, благодаря удачному исполнению которых, вы сможете продвинуться по карьерной лестнице, получить премию, награду или хотя бы просто похвалу и выражение признательности. Возможны небольшие командировки для решения служебных дел, завершения насущных вопросов.

Гороскоп для Раков

Могут начаться проблемы со здоровьем. В такие моменты не следует принимать важных решений, так как в состоянии неуверенности в себе можно легко допустить ошибку. Неблагоприятный период для решения проблем партнерских или семейных отношений, а также, взаимоотношений с детьми. Разговоры с начальством не прибавят вам популярности и могут испортить карьеру. Тем не менее, если вам удастся найти конструктивное применение вашему возросшему честолюбию, то можете добиться достойных результатов.

Гороскоп для Львов

Вы почувствуете гармонию тела и духа. Общественная деятельность приносит удовольствие. В этот период, вы сможете реализовать многие творческие инициативы и давно намеченные планы. Помощь и поддержка приходят сами собой, а поиск покровительства начальства и высокопоставленных особ приносит весомые результаты. Общение с детьми и близкими людьми значительно улучшат ваши отношения. Прекрасное время, чтобы избавиться даже от затянувшихся конфликтов с любимыми или членами семьи.

Гороскоп для Дев

Неприятие чужого мнения сыграет с вами плохую шутку. Постарайтесь не вступать в деловые споры, откажитесь от ответственных выступлений, производственных совещаний, даже обычного обмена мнениями с сотрудниками. Ограничьте вашу активность, не вступайте в противоречие с мнением начальством. Не допускайте перерасхода бюджета. Отложите заключение сделок и договоров, подписание важных бумаг, улаживание юридических вопросов. Особенно трудно протекает деловое общение с представителями противоположного пола.

Гороскоп для Весов

Сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством и властями, официальными организациями. Вас потянет к сильным, энергичным людям, но поддерживать отношения с ними Вы сможете только на взаимовыгодных условиях. Лучше работать самостоятельно, не беспокоя ближних и не расстраивая себя. Недоразумения и мелкие размолвки способны оставить глубокие раны в отношениях. При общении с детьми постарайтесь соблюдать принципы демократии, не вникайте в их дела.

Гороскоп для Скорпионов

Ощущаете внутреннюю свободу, испытываете чувство радости и уверенности в себе. Это будет идеальный период для дружеского общения, любви, брака и семейной жизни, для всего прекрасного и эстетичного, для социальной активности. Эта неделя будет благоприятна для покупки вещей, которые относятся к предметам роскоши. Вы склонны заниматься общественной деятельностью, воодушевлены и способны заразить этим подъемом сотрудников, компаньонов и даже начальство. Успешное решение юридических дел.

Гороскоп для Стрельца

Усиливается оптимизм, обостряется чувствительность к успеху, что дает склонность преувеличивать свои возможности и силы. В это время улучшается самочувствие, что хорошо сказывается на физической форме. Возрастает потребность в движении, спортивных занятиях, физической работе. Плохо переживаются всякие ограничения. Присущи стремительность и необдуманность поступков, а ваши высказывания порой слишком прямолинейны. Стоит воздержаться от напряженного умственного труда.

Гороскоп для Козерогов

Светское общение потешит ваше самолюбие. Люди вашего круга, высоко оценят ваш талант и личные качества, хотя вы должны будете сами создать для этого определенные условия. Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха. Обостряется чувство чести, долга, ответственности, самодисциплины, внимание ваше направлено на материальную сторону дела, но для банковских операций это время неудачное.

Гороскоп для Водолеев

Вы становитесь более чувствительными и нервными. Вам хочется свободы, перемен, появляется желание изменить привычное положение вещей. Плохо ладится рутинная работа, трудно даются решения обыденных проблем, больше влечет новое, интересное, необычное. В этот период, возможны серьезные просчеты, тяжело отражающиеся на карьере и деловой активности. Но это хорошее время для научной работы, изобретательства, а новые идеи приносят результаты. Необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать верх.

Гороскоп для Рыб

Хорошее, радостное настроение, склонность к развлечениям, удовольствиям, романтическим и любовным связям. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность и вы можете воспользоваться этим, при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. Период благоприятен для воздействия на публику, повышения популярности и своего влияния. Возможен определенный успех и получение прибыли. Смело вкладывайте свой капитал в себя, в материальные объекты или новые проекты.